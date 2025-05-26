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Haberler Galeri Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:10

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde yer aldığı Yol Arkadaşım konusu ile eğlenceli bir arkadaşlık hikayesine odaklanıyor. Yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini de Büyükak'ın yaptığı film bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Peki; Yol Arkadaşım oyuncuları kimler, nerede çekildi ve ne zaman yayımlandı?

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Filmi televizyon ekranlarında takip eden izleyenler yapıma dair detayları araştırıyor. Peki; 2017 yapımı Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

YOL ARKADAŞIM KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.

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Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

Oğuzhan Koç: Onur
İbrahim Büyükak: Şeref
Emre Kınay: Fevzi
Aslı Bekiroğlu: Bahar
Eda Ece: Aysun
Bahar Şahin: Cemre
Muharrem Bayrak: Ahmet
Toygan Avanoğlu: Çapkın Doktor Kamuran
Rahşan Fırtına: Nazan
Yakup Yavru: Haşmet

Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.