Giriş Tarihi: 26.05.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
15:10
Yol Arkadaşım konusu ve oyuncuları: Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, ne zaman?
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerinde yer aldığı Yol Arkadaşım konusu ile eğlenceli bir arkadaşlık hikayesine odaklanıyor. Yerli komedi filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Senaristliğini de Büyükak'ın yaptığı film bu akşam sinemaseverler ile buluşuyor. Peki; Yol Arkadaşım oyuncuları kimler, nerede çekildi ve ne zaman yayımlandı?