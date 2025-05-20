Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:43
‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!
İstanbul Esenyurt'ta Ayşe Karslıoğlu, 5 senedir ayrı yaşadığı eşi Hakan Karslıoğlu'ndan gelen tehdit mesajları ile sarsıldı. Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdığını söyleyen genç kadın, "Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum" diye çağrı yaptı. Ayşe Karslıoğlu'na "Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu" diyerek tehdit mesajlarını sürdüren cani koca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!