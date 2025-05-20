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Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:43

‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

İstanbul Esenyurt'ta Ayşe Karslıoğlu, 5 senedir ayrı yaşadığı eşi Hakan Karslıoğlu'ndan gelen tehdit mesajları ile sarsıldı. Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdığını söyleyen genç kadın, "Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum" diye çağrı yaptı. Ayşe Karslıoğlu'na "Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu" diyerek tehdit mesajlarını sürdüren cani koca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

DHA
‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

Olay, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu, 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı.

‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

Tehditlerine devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz'ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

ÖNCE TAŞ SONRA KEZZAP!

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.'den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.'nın geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu'nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.'nın olay öncesi Karslıoğlu'nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'

Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs' ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum.

‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor. Bu tehditle psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Bugün ailemin evine gelerek camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" dedi.