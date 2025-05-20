‘Bunlar ne biliyor musun? Kezzap tuz ruhu’ diyerek tehditler yağdırmıştı: Cani koca hakkında yeni yeni gelişme!

'EVDE OLSAYDIM BENİM YÜZÜMÜ YAKACAKTI'

Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım. Hakan K. ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs' ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum.