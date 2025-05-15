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Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:25

CHP'li belediyede hayvan katliamı! "T61" ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Bursa'da CHP'li Osmangazi Belediyesinde yaşanan ve ülke gündeminde infial yaratan hayvan katliamının görüntüleri ortaya çıktı. Can dostların acımasızca katledildiği anlara ait görüntüler yürekleri dağladı. Kendilerine verilen katliam emrini içine sindiremeyen belediye işçilerinden biri, yapılan katliamı an be an kaydetti. Görüntüler, yavru ve yetişkin fark etmeksizin kedi ve köpeklerin, T61 isimli ölümcül ilaçla nasıl katledildiklerini gözler önüne serdi. Havalandırma kafesleri ve barınağın koridorları can dostların cansız bedenleriyle dolup taştı. Sosyal Medyada yayılan skandal görüntülerin ardından binlerce hayvan sever barınağın önüne akın etti.

MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li belediyede hayvan katliamı! T61 ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Bursa'da geçtiğimiz 22 Nisan günü, Hamitler kent çöplüğünde, poşet ve çuvallara doldurulmuş çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu. SABAH, hayvan katliamının CHP'li Osmangazi Belediyesi tarafından yapıldığını ve hayvanların Belediyeye ait çöp kamyonlarıyla kent çöplüğüne atıldığını ortaya çıkarmıştı.

CHP’li belediyede hayvan katliamı! T61 ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Skandalın ardından CHP'li Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaşananları görmezden gelmiş ve hayvan katliamını kamuoyuna sızdıranın peşine düşmüştü. CHP'li Başkan Aydın yaptığı açıklamada, olayın bir komplo olduğunu ve yakın zamanda işten çıkarılan bazı işçilerin bu olayı kurguladığını ileri sürmüştü.

CHP'li belediyede hayvan katliamı! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Video

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CHP’li belediyede hayvan katliamı! T61 ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Ancak ortaya çıkan skandal görüntüler, olayın komplo ve kurgu olmadığını, Belediye barınağında acımasızca hayvan katliamı yapıldığını gözler önüne serdi.

CHP’li belediyede hayvan katliamı! T61 ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

T61 İSİMLİ İLAÇLA KATLİAM YAPILDI

Osmangazi Belediye barınağında tedavi ve rehabilite süreci devam eden hayvanlar için katliam emri verildi. T61 isimli ötenazi solüsyonu ilaç, yavru ya da yetişkin fark etmeksizin kedi ve köpeklerin tamamına enjekte edildi. Can dostlar dakikalar sonra acı içinde yaşamlarını yitirdi.

CHP’li belediyede hayvan katliamı! T61 ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Barınağın koridorları ve havalandırma kafesleri kedi ve köpeklerin cansız bedenleriyle dolup taştı. Temizlik işçileri, poşetlere koydukları cansız bedenleri çöp kamyonlarının kasasına doldurdu.