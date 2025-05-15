Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
11:25
CHP'li belediyede hayvan katliamı! "T61" ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...
Bursa'da CHP'li Osmangazi Belediyesinde yaşanan ve ülke gündeminde infial yaratan hayvan katliamının görüntüleri ortaya çıktı. Can dostların acımasızca katledildiği anlara ait görüntüler yürekleri dağladı. Kendilerine verilen katliam emrini içine sindiremeyen belediye işçilerinden biri, yapılan katliamı an be an kaydetti. Görüntüler, yavru ve yetişkin fark etmeksizin kedi ve köpeklerin, T61 isimli ölümcül ilaçla nasıl katledildiklerini gözler önüne serdi. Havalandırma kafesleri ve barınağın koridorları can dostların cansız bedenleriyle dolup taştı. Sosyal Medyada yayılan skandal görüntülerin ardından binlerce hayvan sever barınağın önüne akın etti.