CHP'li belediyede hayvan katliamı! "T61" ilacı ile hepsini öldürmüşler! O barınak örnek olarak gösteriliyordu...

Skandalın ardından CHP'li Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaşananları görmezden gelmiş ve hayvan katliamını kamuoyuna sızdıranın peşine düşmüştü. CHP'li Başkan Aydın yaptığı açıklamada, olayın bir komplo olduğunu ve yakın zamanda işten çıkarılan bazı işçilerin bu olayı kurguladığını ileri sürmüştü.

CHP'li belediyede hayvan katliamı! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Video