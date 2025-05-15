CHP'li belediyede hayvan katliamı! Çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Video

Bursa'da CHP'li Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Hamitler Hayvan Barınağı, bir kez daha korkunç bir iddiayla gündeme geldi. Geçtiğimiz ay kent çöplüğüne çuvallar içinde öldürülmüş köpeklerin atıldığı iddiasıyla tartışma yaratan belediye, bu kez Türkiye'ye örnek gösterilen barınakta gerçekleştiği öne sürülen köpek katliamıyla sarsıldı. Hayvanseverler, barınakta onlarca köpeğin T61 adlı ilaçla öldürüldüğünü iddia ederek gece boyu barınak önünde nöbet tuttu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.