Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
14:20
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu
Ocak ayında yapılan yüzde 15,75 zamla beraber temmuz ayına kadar geçerli SSK, Bağkur emekli maaşı belli oldu. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı TÜFE verileriyle ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Emekli zammı için belirlenecek orana sadece 2 veri kaldı. Piyasa Katılımcılar Anketinde mayıs ve haziran aylarına yönelik enflasyon tahminleri netleşti. İşte yeni tahminlere göre emekli maaşı tablosu…