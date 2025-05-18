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Giriş Tarihi: 18.05.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 14:20

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

Ocak ayında yapılan yüzde 15,75 zamla beraber temmuz ayına kadar geçerli SSK, Bağkur emekli maaşı belli oldu. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı TÜFE verileriyle ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Emekli zammı için belirlenecek orana sadece 2 veri kaldı. Piyasa Katılımcılar Anketinde mayıs ve haziran aylarına yönelik enflasyon tahminleri netleşti. İşte yeni tahminlere göre emekli maaşı tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

Temmuz 2025 emekli zammı için geri sayım başladı. Ocak ayı emekli maaşlarının belli olmasının ardından TÜİK verilerine göre emeklilerin alacağı zam oranı da netleşiyor. Mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminlerinin belli olmasıyla SSK, Bağkur emeklisi için de tahminler değişti. Emekli temmuzda ne kadar maaş alacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK, Bağkur emeklileri için 13,36 zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi maaş zamları hesaplanırken enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenerek ortaya çıkan kümülatif zam etkili olacak. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

4 aylık kesinleşen oranlara göre maaşlara uygulanacak zam şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: 13,36
  • SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak zam: 13,36
  • Memur ve emeklilerine uygulanacak zam: 12,29

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 66 katılımcıyla beraber gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcılar Anketi mayıs ayı verileri belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 2,20 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,36'ya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,98'den 30,35'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,56'dan 25,06'ya düşerken, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69'dan 17,77'ye çıktı.

Beklentilere göre 6 aylık enflasyon verileri

  • Ocak: 5.03
  • Şubat: 2.27
  • Mart: 2.46
  • Nisan: 3
  • Mayıs: 2,36
  • Haziran: 1,77