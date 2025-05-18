EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Yüzde 18,09 zam tahmini: Temmuz 2025 SSK, Bağkur emeklisi zam tablosu

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK, Bağkur emeklileri için 13,36 zam oranı kesinleşti. Memur ve memur emeklisi maaş zamları hesaplanırken enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenerek ortaya çıkan kümülatif zam etkili olacak. 4A ve 4B emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyona göre belirlenecek.