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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:21

En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağkur emekli zammının belirlenmesi için sadece 2 veri kaldı. Mayıs ve haziran ayları enflasyon rakamlarını belirlenmesiyle emekli maaşı için rakamlar netleşmiş olacak. 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için kesinleşen zam oranı ne kadar? İşte emekli maaşı hesap tablosu…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin cebine girecek zam oranı temmuz ayında haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla şimdiden SSK, Bağkur emeklisinin hak kazandığı zam oranı ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI

Ocakta aylık enflasyon yüzde 5.03 olurken şubatta yüzde 2.27, mart ayında yüzde 2.47 nisan ayında yüzde 3 olarak açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla beraber geriye mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. Piyasa Katılımcıları Anketine göre, mayıs ayında TÜFE beklentisi yüzde 2.20 haziran TÜFE beklentisi 1.70.

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En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Bu rakamlar doğrultusunda 4 aylık enflasyon yüzde 13,36 oldu. Mayıs ve haziran aylarının TÜFE rakamlarının da açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek.

En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

Açıklanan enflasyon rakamları ve tahminlere 6 aylık enflasyon oranları şu şekilde:

  • OCAK 2025: %5.03
  • ŞUBAT 2025: %2,27
  • MART 2025: %2,46
  • NİSAN 2025: %3.07
  • MAYIS 2025: %2.20
  • HAZİRAN 2025: %1,70

En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.