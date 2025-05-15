En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.