Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
11:21
En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor! SSK, Bağkur emeklisi 2025 Temmuz zammı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağkur emekli zammının belirlenmesi için sadece 2 veri kaldı. Mayıs ve haziran ayları enflasyon rakamlarını belirlenmesiyle emekli maaşı için rakamlar netleşmiş olacak. 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için kesinleşen zam oranı ne kadar? İşte emekli maaşı hesap tablosu…