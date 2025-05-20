Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

32 yıl önce ilk kez gördüğüm Şırnak, PKK'lı teröristlerce basılmış, kurşun izi olmayan ev kalmamıştı. Farklı tarihlerde yine Şırnak'a geldim. Hele bir seçim gezisi vardı ki unutmam mümkün değil. Terör örgütünün emriyle esnaf korkudan kepenklerini kapatmış, vatandaş perdelerin arkasına saklanmıştı.



