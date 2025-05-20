Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
06:54
Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin aşamayacağı engel yok
Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ortaya koyan eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın milli Enerji Hamlesi meyvelerini veriyor. PKK'nın korku saldığı Gabar'da şimdi milli enerjide bir tarih yazılıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenindeki izlenimlerine yer verdi.