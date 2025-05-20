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Haberler Galeri Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin aşamayacağı engel yok
Giriş Tarihi: 20.05.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 06:54

Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin aşamayacağı engel yok

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ortaya koyan eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın milli Enerji Hamlesi meyvelerini veriyor. PKK'nın korku saldığı Gabar'da şimdi milli enerjide bir tarih yazılıyor. SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenindeki izlenimlerine yer verdi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

1800 metre rakım. 300 metreye varan uçurumlar. Her yer kayalık. Çukurların içi meşelik. Girintisi çıkıntısı çok. 10 metre çıkıp 10 metre inmek zorunda kalabiliyorsunuz. Arazideki askerler normalde saatte 4 kilometre yol katederken, bu sahada 4-5 kilometreyi bir gecede ancak geçebiliyor!

Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

Hafızalarımıza şehit haberleriyle kazınan, terörden muzdarip bir coğrafyadan bahsediyorum.
"... bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmeleri can ve mal güvenlikleri açısından yasaklanmıştır!" şeklindeki açıklamaları dün gibi hatırlıyorum.
Tahmin ettiğiniz gibi Şırnak'ın 20 km. batısında yer alan Gabar'dan söz ediyorum.

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Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

19 Mayıs 2025... Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin yaşandığı dağın zirvesindeyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal meşalesini yaktığı o muazzam günün yıldönümünde, 50 metrelik bayrağın altında, gençlerle birlikte "Enerjide Bağımsızlık Yürüyüşü"ne eşlik ettik.

Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

Yakın zamana kadar gözyaşlarımızın "gabar"dığı bu vatan topraklarında şimdi göğsümüz "gabar"arak dolaşmak bambaşka bir duygu.

Enerjide bağımsızlık yürüyüşü! Bakan Alparslan Bayraktar: Türkiye’nin aşamayacağı engel yok

32 yıl önce ilk kez gördüğüm Şırnak, PKK'lı teröristlerce basılmış, kurşun izi olmayan ev kalmamıştı. Farklı tarihlerde yine Şırnak'a geldim. Hele bir seçim gezisi vardı ki unutmam mümkün değil. Terör örgütünün emriyle esnaf korkudan kepenklerini kapatmış, vatandaş perdelerin arkasına saklanmıştı.