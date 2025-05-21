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Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:21

Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

Kahramanmaraş'ta yürekleri sızlatan bir cinayet olayı yaşandı. Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca, ayrıldığı eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İHA
Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

Edinilen bilgilere göre, trajik olay Kahramanmaraş'taki özel bir hastanede meydana geldi. Tıbbi sekreter olarak görev yapan Eser Karaca'nın yanına gelen eski eşi A.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı.

Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Karaca'ya, hastanedeki mesai arkadaşları hemen müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen 42 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

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Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

Olayın ardından şüpheli A.A., silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Bölgeye hızla sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastanede detaylı bir çalışma yürütürken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede dehşeti! Ayrıldığı tıbbi sekreter eşini pompalı tüfekle öldürdü | Video

Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'TA GÜVENLİK VE SORUŞTURMA

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Şüpheli A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, cinayetin nedeni ve arka planı hakkında detaylı incelemeler sürüyor.

Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü

Bölge halkı, hastane gibi güvenli bir alanda gerçekleşen bu korkunç olayın şokunu yaşıyor.