Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
16:21
Hastanede eski eş vahşeti: Ayrıldığı tıbbi sekreter karısını öldürdü
Kahramanmaraş'ta yürekleri sızlatan bir cinayet olayı yaşandı. Merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca, ayrıldığı eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.