Giriş Tarihi: 16.05.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
08:56
Samsun'da ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında katletti! Azmettirici baba çıktı! "Vur oğlum vur..."
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan trajik bir olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. 16 yaşındaki M.T., ablasını evlenmek için kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (24) tabancayla vurarak öldürdü. İddiaya göre, cinayeti azmettiren baba H.İ.T. (48), yeğeninin kollarını tutarak oğluna "Vur lan vur" talimatı verdi. Olayla ilgili detaylar ve adli süreç, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.