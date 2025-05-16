Ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında vurarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video
Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Çocuğun tabanca ile vurduğu kişiyi caddede kovalaması, yaralanan gencin kitapçıya sığınması ve yere yığılması anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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