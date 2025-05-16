Video Yaşam Ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında vurarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video
Ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında vurarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video

Ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında vurarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video

16.05.2025 | 09:46

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Çocuğun tabanca ile vurduğu kişiyi caddede kovalaması, yaralanan gencin kitapçıya sığınması ve yere yığılması anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bulunan ikinci el mobilya satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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