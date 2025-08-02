Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar
Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 11:14

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Son dakika haberi: 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme zammı müzakerelerinde yeni gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la 4 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hükümet tarafından kamu işçisi zammı için 5. teklif yapıldı. Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Son dakika haberi: Kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme zammında yeni bir teklif daha geldi. İşçilerin grev kararı almasının ardından hükümet yeni zam teklifini sundu.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Toplantıda günlük brüt çıplak ücretin bin 400 TL'nin altında olanların ücreti 1.400 TL'ye çekilip 1.400 liranın üzerinde olanlara ise 40 TL/gün seyyanen artış yapılması teklifinde bulunuldu.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

ÜCRET ZAMLARI

Birinci yıl birinci altı ay zammı yüzde 24 olacak. 2025 yılı ikinci altı ayında ise işçilerin brüt çıplak ücretlerine 50 TL / gün seyyanen artış yapılacak. İşçilerin seyyanen zam yapılmış ücretlerine ayrıca yüzde 11 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranı yüzde 11'i aşarsa aşan kısım 2026 yılı zam oranına ilave edilecek.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

2026 yılı birinci altı ay zammı yüzde 10 oranında olacak. Enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım bir sonraki dönem zam oranına ilave edilecek. 2026 yılı ikinci altı ay zammı ise yüzde 6 oranında zam yapılacak. Yine enflasyon farkı oluşursa ücrete ilave edilecek.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

MART'TA BAŞLAYANLARA AYRICA YÜZDE 3.68 ZAM

1 Mart 2025 başlangıçlı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere yapılan tüm zam ve artışların üzerine önceki dönem enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 3.8 oranında ayrıca zam yapılacak.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

1 Şubat, 1 Nisan ve 1 Mayıs 2025 gibi farklı yürürlük başlangıcı olan toplu iş sözleşmelerinde ise yine enflasyon farkı oransal olarak hesaplanarak zam yapılacak.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

PRİM DE VERİLECEK

Hükümet ve işçi tarafının yayınlayacağı listede belirlenen kurumlarda çalışan işçilere yüzde 7 oranında, diğer kurumlarda çalışanlara ise yüzde 3 oranında ilave prim verilecek. Bu prim tüm işçilerin aldığı prim esas alınarak mevcudun üstüne eklenecek.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

ÇERÇEVE PROTOKOLLE AÇIKLANACAK

Taban ücret düzenlemesine rağmen ücretleri düşük kalan işyerlerindeki ücretler ise giriş ücreti ile gerekli düzenlemeler yapılacak. İkramiyeler, maktu ödemeler, işyerlerine özgü sorunlar ve diğer düzenlemeler çerçeve protokol metni ile birlikte açıklanacak.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

TABAN ÜCRET VE SEYYANEN ZAM

Görüşmede taban ücret ve seyyanen zam konusunda da belli oranlar artış yapılması gündeme geldi. Buna göre taban ücret: günlük brüt çıplak ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Seyyanen zam ise: günlük çıplak brüt ücreti 1400 TL/günün üzerinde olanlara 40 TL/ gün seyyanen zam yapılacak. Taban ücret alan seyyanen zamdan yararlanamayacak.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

TUTANAK TUTULDU

Külliye'deki görüşmenin ardından TES-İŞ Sendikası Genel Merkezi'nde sendika başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Atalay, henüz resmi imzanın atılmadığını, yapılan görüşmelere ilişkin tutanak tutulduğunu kaydetti.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Atalay, "Bu sadece bir tutanak. Bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. Bu belge resmi değil. Kararı sendikalar ve üyeleri verecek" dedi.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

14.51'E DENK GELİYOR

Başlangıçta hedeflenen artış oranının yüzde 16,67 olduğunu, ancak teklifin yan haklarla toplamda yüzde 14,51'e karşılık geldiğini ifade eden Atalay, "Herkes bordrosunu inceleyecek, muhasebesini yapacak.

SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

Sonra bize bilgi verecek. Eğer kabul edilirse, heyet Çalışma Bakanlığı'na gidecek. Sözleşme imzalanacak" dedi.