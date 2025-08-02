Giriş Tarihi: 02.08.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025
11:14
SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar
Son dakika haberi: 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme zammı müzakerelerinde yeni gelişme yaşandı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la 4 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hükümet tarafından kamu işçisi zammı için 5. teklif yapıldı. Bu teklifte hem ücret artışı hem de seyyanen artış yapıldı. İşte teklife ilişkin detaylar...