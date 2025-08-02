SON DAKİKA | 600 bin işçinin sözleşme zammında son düzlük! Hükümet yeni bir teklif sundu: İşte detaylar

TABAN ÜCRET VE SEYYANEN ZAM



Görüşmede taban ücret ve seyyanen zam konusunda da belli oranlar artış yapılması gündeme geldi. Buna göre taban ücret: günlük brüt çıplak ücreti bin 400 TL / günün altında olanların ücreti bin 400 TL / güne çekilecek.



