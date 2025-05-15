Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH'ta: Evden böyle kaçmış!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:27

SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH'ta: Evden böyle kaçmış!

SON DAKİKA… Türkiye, Aydın'da yaşanan vahşetle sarsıldı. İddiaya göre itfaiye eri Turgay Gezgin, eşi Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak'ın (4) olduğu evi kundakladı. 10 gün sonra da gönül ilişkisi yaşadığı hemşire ile nişanlandı! Kan donduran gerçeğe savcılığın soruşturması ve polisin teknik takibi ile ulaşıldı. SABAH, tüyler ürperten olayda çarpıcı detaylara ulaştı. Katil itfaiyecinin sadece 12 dakikada evini kundaklayıp kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı.

SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi.

SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ! KATİL BABA MI?

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin, kundaklama suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı.