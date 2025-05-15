SON DAKİKA… Aydın’da itfaiye eri Turgay Gezgin eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH’ta: Evden böyle kaçmış!

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği belirlendi.