SON DAKİKA: Aydın'da katil itfaiye eri, eşi ve iki evladını yakmıştı! Bu görüntüler ilk kez SABAH'ta: Evden böyle kaçmış! | Video
Son dakika haberi: Türkiye, Aydın'da yaşanan vahşetle sarsıldı. İddiaya göre itfaiye eri Turgay Gezgin, eşi Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak'ın (4) olduğu evi kundakladı. 10 gün sonra da gönül ilişkisi yaşadığı hemşire ile nişanlandı! Kan donduran gerçeğe savcılığın soruşturması ve polisin teknik takibi ile ulaşıldı. SABAH, tüyler ürperten olayda çarpıcı detaylara ulaştı. Katil itfaiyecinin sadece 12 dakikada evini kundaklayıp kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…
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