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Haberler Galeri SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor
Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 07:27

SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Son dakika haberi: Dünya siyaseti günlerdir Türkiye üzerinden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Selman ve Suriye lideri Şara ile görüştü. ABD, Şam'a yaptırımları kaldırdı. Gazze'de ateşkes için umutlar arttı Türkiye, Avrupa'nın kaderinin çizileceği Rusya-Ukrayna-ABD zirvesinde de ev sahibi olacak. NATO Genel Sekreteri Rutte gelişmeleri "Erdoğan, liderlerin saygı duyduğu bir kişi" sözüyle özetledi

SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Son dakika haberi: Küresel diplomaside Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkisi yaşanıyor. Asya, Avrupa, Ortadoğu'daki gelişmeler günlerdir Türkiye üzerinden şekilleniyor.

SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Başkan Erdoğan dün tarihi bir toplantıya daha katıldı. Ortadoğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump dün Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler seviyesindeki ilk temas oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı.

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SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırması hakkında "Erdoğan ve Selman ile görüştükten sonra böyle bir karar aldım" dedi. ABD merkezli AP ajansına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen ay Washington'a yaptığı ziyarette Trump'tan Suriye yaptırımlarını kaldırmamasını istemişti. Beyaz Saray ise Trump'ın, Şara'dan, terör örgütü YPG'nin elinde olan ve DEAŞ'lıların tutulduğu hapishanelerin sorumluluğunu devralmasını istediğini açıkladı.

SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

GAZZE'DE ATEŞKES OLMALI

Riyad'daki görüşmelerden ayrıca Gazze'deki İsrail soykırımının durdurulması için önemli mesajlar çıktı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması ve "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi" için çalıştıklarını söyledi. Trump da İsrail'in saldırılarının en kısa sürede durdurulması üzerinde çalıştığını kaydetti.

SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

ŞARA'DAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Ulusa sesleniş konuşması yapan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Başkan Erdoğan'a, halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür etti. Şara, "Başkan Erdoğan'ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm" dedi