SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor

Başkan Erdoğan dün tarihi bir toplantıya daha katıldı. Ortadoğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump dün Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler seviyesindeki ilk temas oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı.



