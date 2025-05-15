Giriş Tarihi: 15.05.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
07:27
SON DAKİKA | Dünya siyasetinde Erdoğan etkisi! Küresel diplomasi Türkiye üzerinden şekilleniyor
Son dakika haberi: Dünya siyaseti günlerdir Türkiye üzerinden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Selman ve Suriye lideri Şara ile görüştü. ABD, Şam'a yaptırımları kaldırdı. Gazze'de ateşkes için umutlar arttı Türkiye, Avrupa'nın kaderinin çizileceği Rusya-Ukrayna-ABD zirvesinde de ev sahibi olacak. NATO Genel Sekreteri Rutte gelişmeleri "Erdoğan, liderlerin saygı duyduğu bir kişi" sözüyle özetledi