Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
18:16
SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceye kadar ulaşacağı belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...