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Haberler Galeri SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak
Giriş Tarihi: 20.05.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:16

SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Bazı illerde ise termometrelerin 40 dereceye kadar ulaşacağı belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Rapora göre; yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

TERMOMETRELER 40 DERECEYE KADAR ULAŞACAK

Raporda; bazı illerde sıcaklıkların 39-40 dereceye kadar ulaşacağı ifade edildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Aydın, İzmir ve Denizli'de sıcaklıkların 35 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.