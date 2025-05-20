SON DAKİKA | Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! Kavurucu sıcaklar geliyor: O illerde termometreler 39-40 dereceye ulaşacak

Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.