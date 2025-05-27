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Haberler Galeri SON DAKİKA | Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:12

SON DAKİKA | Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Papara' isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, şüphelilere ait şirketlere el konuldu.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine dair tespitler yapıldı.

SON DAKİKA | Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

MASAK RAPORU DOSYADA YER ALDI

Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın; 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, Papara aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA! Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video

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SON DAKİKA | Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

SAHİBİ DAHİL 13 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Savcılık, Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğunun anlaşıldığını belirtti. Aralarında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheliye "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma kararı alındı. Öte yandan el koyulan şirketlere kayyum atandı.