SON DAKİKA | Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı

MASAK RAPORU DOSYADA YER ALDI

Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın; 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, Papara aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

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