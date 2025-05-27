Giriş Tarihi: 27.05.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:12
SON DAKİKA | Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Papara' isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, şüphelilere ait şirketlere el konuldu.