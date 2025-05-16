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Haberler Galeri SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:35

SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

Son dakika haberi: Küresel barışın vazgeçilmez aktörü Türkiye, yurtta terörsüz bir dönem için yapılan en büyük hamleyi adım adım hayata geçiriyor. PKK'nın fesih kararının ardından silahların teslimi ve teröristlerin sahadaki varlığının sona erdirilmesi beklenirken, yasal düzenlemeler ve toplumsal barışın tesis edilmesiyle sürecin başarıya ulaştırılması hedefleniyor.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve iç cepheyi tahkim etme stratejisi ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın tasfiyesine dönük tarihi çıkışı ülkedeki iklimi değiştirdi ve barış umutlarını yeşertti. Yarım asırlık terör sorununun çözümüne giden yol "5 aşamadan" oluşuyor.

SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı almasıyla birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefinin başarılmasına son iki adım kaldı.

İşte terörsüz Türkiye hedefine giden yolda atılan ve beklenen adımlar:

> İÇ CEPHE VURGUSUYLA BAŞLADI: Terörü sonlandırma çalışmalarının "ilk adımını" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'te Ahlat-Malazgirt'te yaptığı "İç cepheyi güçlendirmeliyiz" mesajı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki paradigma değişikliği oluşturdu. İkinci adım; DEM İmralı Heyeti'nin ziyaretleri, siyasi partilerle görüşmeler ve İmralı'nın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" ile tamamlandı.

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SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

> PROVOKASYONA KARŞI TEDBİR: Üçüncü adımda örgütün fesih ve silah bırakma kararı beklenirken her türlü provokasyona karşı terörle mücadele de hassas dengede sürdürüldü. Bu tarz oyun bozan yapıların Türkiye'de, bölgede, örgüt içinde olduğu, uluslararası aktörlerin de tekere çomak sokabileceği dikkate alındı.

> 4 ÜLKEDE MEKANİZMA: Fesih kararını açıklayan PKK'nın silahların teslimi için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar kuruldu. Örgütün bu ülkelerdeki farklı yapıları göz önünde bulunduruldu.

SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

> LİDER KADRO: Irak'ta; Kandil, Metina, Zap boşaltılacak. Örgütün 30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadrosu için alternatifler ise "Irak'ta kalabilirler, Avrupa'ya veya üçüncü ülkelere gidebilirler" şeklinde. Beklenti, Süleymaniye'de kalacakları yönünde.

> 10 BİN TERÖRİST: Dört ülkede yaklaşık 8-10 bin arasında eli silahlı terörist olduğu tahmin ediliyor. Arama ve suç kaydı olmayanların Türkiye'ye gelmesinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor. İran'da ise PJAK adlı yapının tasfiyesi için görüşmeler sürüyor.

SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

> 10 MİLYAR DOLAR VARLIK: Örgüt içinde hâlâ ikna edilmeyi bekleyen unsurlar olduğu biliniyor. Atılan her olumlu adımın bir sonraki adıma zemin oluşturacağı düşünülüyor. Özellikle, fesih kararına karşı çıkan 10 milyar dolarlık finansal yapı içindeki gruplar analiz ediliyor. Uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı gibi bölümlerin tavrı not ediliyor.

> SURİYE'DE TAKİP: Suriye'de, YPG'nin Şam hükümetine barışçıl olarak entegre olması, Devlet Başkanı Şara ile Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması hedefleniyor. PKK'dan, Suriye'ye geçişlere izin verilmeyeceği belirtilen bu dönemde, YPG'lilerin silah bırakması ve Suriye ordusuna katılmasına dönük altyapı kuruluyor.