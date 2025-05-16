SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!

> PROVOKASYONA KARŞI TEDBİR: Üçüncü adımda örgütün fesih ve silah bırakma kararı beklenirken her türlü provokasyona karşı terörle mücadele de hassas dengede sürdürüldü. Bu tarz oyun bozan yapıların Türkiye'de, bölgede, örgüt içinde olduğu, uluslararası aktörlerin de tekere çomak sokabileceği dikkate alındı.

> 4 ÜLKEDE MEKANİZMA: Fesih kararını açıklayan PKK'nın silahların teslimi için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar kuruldu. Örgütün bu ülkelerdeki farklı yapıları göz önünde bulunduruldu.