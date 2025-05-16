Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:35
SON DAKİKA! Terörsüz Türkiye ideali başarıya böyle ulaşacak: Toplumsal huzur için son 2 aşama!
Son dakika haberi: Küresel barışın vazgeçilmez aktörü Türkiye, yurtta terörsüz bir dönem için yapılan en büyük hamleyi adım adım hayata geçiriyor. PKK'nın fesih kararının ardından silahların teslimi ve teröristlerin sahadaki varlığının sona erdirilmesi beklenirken, yasal düzenlemeler ve toplumsal barışın tesis edilmesiyle sürecin başarıya ulaştırılması hedefleniyor.