Video Haber Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye
Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye

Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye

16.05.2025 | 16:28

Okan Müderrisoğlu'nun 16.05.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: İstanbul’da çıkan sonuçtan memnunuz | Video 15:14
Dünya, Erdoğan diplomasisini konuşuyor! Taraflardan peş peşe açıklama geldi: "İstanbul'da çıkan sonuçtan memnunuz" | Video 16.05.2025 | 16:51
Bakan Tunç’tan asılsız iddialara sert yanıt! | Video 02:42
Bakan Tunç’tan asılsız iddialara sert yanıt! | Video 16.05.2025 | 16:35
Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye 06:38
Okan Müderrisoğlu | Adım adım Terörsüz Türkiye 16.05.2025 | 16:28
Nebi Miş | Küresel ve bölgesel istikrarın inşasında Türkiye’nin istisnai rolü 04:17
Nebi Miş | Küresel ve bölgesel istikrarın inşasında Türkiye’nin istisnai rolü 16.05.2025 | 16:27
Dilek Güngör | İyi seyirler! 03:31
Dilek Güngör | İyi seyirler! 16.05.2025 | 16:24
Hilal Kaplan | Adres Türkiye 04:03
Hilal Kaplan | Adres Türkiye 16.05.2025 | 16:23
Melih Altınok | Faşo ağa 04:56
Melih Altınok | Faşo ağa 16.05.2025 | 16:19
Mahmut Övür | Merkez ülke, terör ve siyaset 04:09
Mahmut Övür | Merkez ülke, terör ve siyaset 16.05.2025 | 16:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Avrupa Siyasi Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video 09:54
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Siyasi Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Video 16.05.2025 | 15:03
Arnavutluk’ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video 00:19
Arnavutluk'ta samimi anlar: Başkan Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan ile ayaküstü sohbet etti | Video 16.05.2025 | 14:54
Bakan Fidan’dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video 02:44
Bakan Fidan'dan Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesinin açılışında önemli açıklamalar | Video 16.05.2025 | 13:49
Türkiye’de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul’da kuruluyor | Video 02:15
Türkiye'de nükleer zirve! Avrupa-İran masası İstanbul'da kuruluyor | Video 16.05.2025 | 11:44
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: Eve dönüyorum! | Video 00:24
ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama: "Eve dönüyorum!" | Video 16.05.2025 | 11:15
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 01:00
SON DAKİKA: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi başladı! İşte görüşmeden ilk kare | Video 16.05.2025 | 11:17
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe’ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 13:57
SON DAKİKA: Heyetler Dolmabahçe'ye ulaştı! Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirve birazdan başlayacak | Video 16.05.2025 | 10:32
Yarısı bizden ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı | Video 01:40
Yarısı bizden ile örnek dönüşüm! Bakan Kurum o anları paylaştı | Video 16.05.2025 | 10:23
Bakan Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Bakan Yerlikaya: "FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı" | Video 16.05.2025 | 08:15
Yoğurtla kamuflaj polise takıldı! 00:45
Yoğurtla kamuflaj polise takıldı! 15.05.2025 | 23:47
Türkiye genelinde Aile Yılı Yürüyüşü düzenlendi 01:06
Türkiye genelinde “Aile Yılı Yürüyüşü” düzenlendi 15.05.2025 | 23:36
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 34:36
TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.05.2025 | 19:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY