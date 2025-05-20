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Haberler Galeri Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin'i ayağa kaldıran yangın
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:14

Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin'i ayağa kaldıran yangın

Mersin'de araç ve evler için çeşitli elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin birçok noktadan müdahale etmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Bölgedeki son durumu drone ile havadan görüntülendi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. İşte detaylar...

Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin’i ayağa kaldıran yangın

Mersin'de araç ve evler için çeşitli elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin birçok noktadan müdahale etmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı.

Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin’i ayağa kaldıran yangın

Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Bölgedeki son durume dron ile havadan görüntülendi.

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Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin’i ayağa kaldıran yangın

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video

Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin’i ayağa kaldıran yangın

Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin’i ayağa kaldıran yangın

Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların birçok noktadan müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.