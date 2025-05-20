Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:14
Yol kapatıldı, patlama sesleri duyuldu! Mersin'i ayağa kaldıran yangın
Mersin'de araç ve evler için çeşitli elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin birçok noktadan müdahale etmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Bölgedeki son durumu drone ile havadan görüntülendi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. İşte detaylar...