Video Yaşam Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video
Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video

Mersin'de fabrika yangını! Patlama sesleri duyuldu | Video

20.05.2025 | 09:08

Mersin'de araç ve evler için çeşitli elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin birçok noktadan müdahale etmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Bölgedeki son durume dron ile havadan görüntülendi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

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