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Haberler Galeri Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz
Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:41

Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

Son dakika deprem haberleri: Türkiye'deki depremler ve oluşan yıkımla ilgili her fırsatta Japonya kıyaslaması yapanlara dünyaca ünlü Jeofizik Uzmanı Martin Mai, Deprem Prof. Şerif Barış ve yerbilimci Prof. Cenk Yaltırak gerçekçi analiz ve verilerle çarpıcı cevaplar verdi. Japonya'daki depremlerin yerleşim yerlerinden 120 km uzakta ve okyanusta olduğunu söyleyen uzmanlar karada gerçekleşen Kobe depreminde 100 bin binanın yıkıldığını söyledi ve ekledi "Japonya'da evler yıkılmıyor" efsanesine inanmayın. Böyle bir şey yok.

Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

Son dakika deprem açıklamaları... Jeofizik Uzmanı Martin Mai, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Martin Mai, iki büyük depremin peş peşe yaşanmasıyla ilgili "Çok sıradışı bir durum. Bu depremlere 'ikili' deriz. İkinci deprem 100 kilometre uzakta oldu sadece. İkinci deprem bir değişime yol açtı ve ikinci fay hattını devreye soktu." dedi.

Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

DEPREMDE 7 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana'da etkili oldu. Depremde 7 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı.

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Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

BÖLGEDE DEPREM BEKLENTİSİ NE İDİ?

Türkiye'de son yüzyılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen deprem, yabancı uzmanlar tarafından da yakından takip ediliyor. Depremle ilgili son dakika haberleri ve analizleri peş peşe gelirken yaşanan fay hareketliliğine ilişkin yorumlarını aktaran Jeofizik Uzmanı Martin Mai, "Doğu Anadolu Fay Hatları içerisinde büyük bir deprem beklentisi vardı. Bu iki büyük deprem artçılara yol açtı ve bunlar da hasar verebilir." şeklinde konuştu.

Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

"İKİNCİ FAY DEVREYE GİRİNCE..."

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin art arda yaşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Martin Mai, "Çok sıradışı bir durum. Bu depremlere ikili deriz. İkinci deprem 100 kilometre uzakta oldu sadece. İkinci deprem bir değişime yol açtı. İkinci fay hattı devreye soktu. Jeolojik yapı aktive hale geldi. Çok kötü bir tesadüf." dedi.

Son dakika deprem açıklaması | Uzman isimlerden çarpıcı sözler: Türkiye depremleri Japonya ile kıyaslanamaz

"TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK"

Depremden etkilenen bölgede artçıların süreceğini belirten Mai, "Türkiye, çok fazla deprem riskliyle karşı karşıya kalan bir ülke. Bu depremin Türkiye'de eşi benzeri yok. Çok yıkıcı başka depremleri son 10 yılda da gördük. Örneğin Haiti Adası'nda 2010'da oldu. 2011 Japonya depremini hatırlıyoruz. Böyle felaketler her 10 yılda bir gerçekleşiyor. Türkiye'nin 2'li güçlü depremlerle karşılaşması ve hasar alması çok üzücü oldu." ifadelerini kullandı.

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