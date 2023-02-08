Son dakika deprem haberleri: Türkiye'deki depremler ve oluşan yıkımla ilgili her fırsatta Japonya kıyaslaması yapanlara dünyaca ünlü Jeofizik Uzmanı Martin Mai, Deprem Prof. Şerif Barış ve yerbilimci Prof. Cenk Yaltırak gerçekçi analiz ve verilerle çarpıcı cevaplar verdi. Japonya'daki depremlerin yerleşim yerlerinden 120 km uzakta ve okyanusta olduğunu söyleyen uzmanlar karada gerçekleşen Kobe depreminde 100 bin binanın yıkıldığını söyledi ve ekledi "Japonya'da evler yıkılmıyor" efsanesine inanmayın. Böyle bir şey yok.