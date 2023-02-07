Video Haber Yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Paul Martin Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci deprem sıradışı! | Video
Yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Paul Martin Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci deprem sıradışı! | Video

Yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Paul Martin Mai: Kahramanmaraş'taki ikinci deprem sıradışı! | Video

07.02.2023 | 17:55

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Martin Mai, önemli açıklamalarda bulundu. Mai, Kahramanmaraş'taki ikinci depremin sıradışı olduğunu ifade etti. Ayrıca Mai, "Çok büyük depremlere yol açtı, buradaki bölgede çok büyük bir deprem olması bekleniyor. Türkiye'nin buna hazırlanması gerekiyor. Türkiye'de eşi benzeri yok kesinlikle, bunu söyleyebilirim. Çok yıkıcı başka depremleri de gördük dünyada. Tabii ki hepimiz 2011'deki Japonya depremini hatırlıyoruz. Her 10 yılda bir böyle bir felaket görüyoruz ne yazık ki. Türkiye'deki bina yasalarına hakim değilim ama çok güncel olduklarını biliyorum. Japonya'daki durum inşaat anlamında daha farklıdır diye düşünüyorum. Japonya'daki depremler genelde okyanusta oluyor. Yani böyle bir karşılaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Türkiye ile Japonya arasında. Kıyıda ve karadaki depremler daha farklı Japonya ve Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

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