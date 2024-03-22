12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 12. gününe gelindi. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri