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Haberler Keşfet 12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:45

12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

Ramazan'ın on ikinci gününde akşama iftara ne pişireceği konusunda kararsız falan birçok kişi menü önerisi araştırmaya başladı. Tüm İslam alemi iftar vaktinde okunan ezanla birlikte oruçlarını açacaklar. Ramazan ayında sofralar her zamankinden daha özenli, menüler her zamankinden daha itinalı hazırlanıyor. Akşam ezanına kadar karar veremeyenler "bugün iftara ne pişirsem?" diye düşünmeye başladı. Ramazan'ın 12. gününde de ne yemek yapacağına karar veremeyenler muhteşem bir iftar menüsü hazırladık. Peki, bugün iftara ne pişirsem? İşte menü önerileri ve tarifler

12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

Ramazan'ı Şerif tüm hızı ve coşkusuyla İslam aleminde yaşanırken 12. gününe gelindi. Bu akşam da masalarını özel tariflerle donatmak isteyenler iftar menüsü araştırmalarına başladı. Uzmanlar sağlıklı ve fit tarifler önerirken yağlı ve ağır yemeklerden kaçmamızı öneriyor. Peki Bugün ne pişirsem? İşte en lezzetli ve doyurucu iftar menüsü tarifleri

12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

DOMATES ÇORBASI

Malzemeler

4-5 adet olgun domates

2 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

Domates Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Domates çorbası yapmak için yağ ve un bir tencerede hafifçe kavrulur. Ocağı yüksek ateşte açarak unu yakmamaya dikkat etmelisiniz.
  2. Diğer taraftan kabuğu çıkarılıp, küp küp kesilmiş domates robottan geçirilip bu karışıma ilave edilir, birkaç dakika kavrulur.
  3. Ara verilmeden bir litre kadar su ilave edilip karıştırma işlemini sürdürülür. 15 dakika bu şekilde kaynatılır.
  4. Daha sonra süt ilave edilip birkaç dakika daha kaynatılarak tuzu ilave edilip ocaktan alınır. Sütün oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.
  5. Arzuya göre servis yaparken üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edilir.
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12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

İSLİM KEBABI

Malzemeler

4-5 adet patlıcan

Köftesi İçin;

500 gram kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet soğan

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 adet yumurta

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

Üzeri İçin;

Yeşil biber

Çeri domates

İslim Kebabı Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Köfte harcımız için yoğurma kabımıza kıymamızı alalım, üzerine galeta unumuzu, ince ince doğradığımız soğanı, ince ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, sarımsağı, tuz, pul biber, karabiber ve kimyonu ekleyerek güzelce yoğuralım.
  2. Elde ettiğimiz köfte harcımızdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım ve avuç içimizle bastırarak inceltelim ve bir tabak içerisine alalım. Harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim.
  3. Şekillendirme işlemimiz bittikten sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmeye bırakalım.
  4. Köftelerimiz dinlenirken patlıcanlarımızı alacalı soyalım ve daha sonra uzun ince şeritler halinde dilimleyelim.
  5. Tuzlu su dolu bir kap içerisine patlıcan dilimlerimizi alalım, 15-20 dakika kadar acısının çıkması için bekletelim. Üzerine bir tabak kapatalım, bu şekilde patlıcanların yüzeye çıkmasını da engellemiş oluruz.
  6. Sürenin sonunda patlıcanlarımızın suyunu süzelim ve güzelce kurulayalım.
  7. Tavaya alıp kızdırdığımız yağın içerisine patlıcan dilimlerimizi alarak hafif kızartalım. Kızartma aşamasında patlıcanlarımızı çevirelim.
  8. Kızaran patlıcanlarımızı kağıt havlu serdiğimiz tabak içerisine alalım ve bekletelim.
  9. Patlıcan kızartma işlemimiz bittikten sonra dinlenen köftelerimizi de kontrollü bir şekilde kızartalım.
  10. Kızartma işlemlerimiz bittikten sonra geniş bir tabağa patlıcan dilimlerimizden bir yatay bir de dikey yerleştirerek + şeklini verelim.
  11. Ardından orta kısmına kızarttığımız köftelerden üst üste iki adet yerleştirelim, kenarda kalan patlıcanları da köftelerin üzerine doğru kapatalım.
  12. Son olarak yeşil biber ve çeri domatesi kürdan ile yerleştirelim. Tüm malzemelerimiz bitene kadar bu işleme devam edelim.
  13. Şekillendirdiğimiz islim kebaplarımızı fırın kabımıza yerleştirelim.
  14. Üzerinin sosu için ayrı bir kap içerisine biber salçası, domates salçası, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım.

Hazır olan sosumuzu fırın kabındaki islim kebaplarımızın üzerine gezdirelim ve önceden ısıtılmış 200°C fırında yemeğimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim.

12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

KUS KUS PİLAVI

Malzemeler

1,5 su bardağı kuskus

Yarım su bardağı şehriye

3 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

Kuskus Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Tenceremize zeytin yağımızı alarak şehriyemizi ekleyip kavuralım.
  2. Şehriyelerin renkleri biraz döndükten sonra üzerine kuskuslarımızı ekleyip tekrar kavuralım.
  3. Ardından tereyağını da ilave ederek eriyene kadar karıştıralım.
  4. Biraz daha sonra tuzumuzu ve kaynamış suyumuzu ilave edip karıştıralım.
  5. Kısık ateşte kuskuslar suyunu çekene kadar pişirelim.
12.GÜN İFTAR MENÜSÜ | Bugün iftara ne pişirsem? Çorba, ana yemek ve meze tarifleriyle Ramazan menüsü

NARLI YEŞİL SALATA

Malzemeler

8-9 yaprak marul

6-7 dal taze nane

8-9 dal dereotu

1 demet tere

1 demet maydanoz

Nar

Sosu için;

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı sirke

1 adet limon

Kekik

Tuz

Narlı Yeşil Salata Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeleri iri iri doğrayın. Marulu elinizde irice parçalayın ve diğerlerini de olabildiğince elinizle kopartın ki, vitamini de gitmesin.
Sosu bir kasede hazırlayın ve servis edeceğiniz tabağa yeşillikleri koyup, sosu üzerine gezdirin.
Nar taneleriyle de süsleyin.

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