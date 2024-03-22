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2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:19
2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?
İkinci dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınavları bittikten sonra mola vermek adına ara tatili bekliyor. Bu sene ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geliyor. İlk dönem ara tatili 11 Kasım- 20 Kasım tarihlerindeydi. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 gün tatil yaptılar. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, 2. ara tatil ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi? MEB çalışma takvimiyle