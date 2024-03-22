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Haberler Keşfet 2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:19

2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınavları bittikten sonra mola vermek adına ara tatili bekliyor. Bu sene ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geliyor. İlk dönem ara tatili 11 Kasım- 20 Kasım tarihlerindeydi. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle 9 gün tatil yaptılar. Bu sene ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle "ara tatil olmayacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Peki, 2. ara tatil ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi? MEB çalışma takvimiyle

2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ikinci ara tatil için gelecek açıklamalara çevrildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemlerine dev eden öğrenciler yaz tatilinden önce bir ara tatil daha yapacaklar. Bu seneki ara tatil bayrama denk geliyor. Bakan Tekin bu konuda bir açıklama yaptı. İşte 2.Ara tatil tarihleri

2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem 5 Şubat günü başladı. 14 Haziran tarihinde karne günü ile sona erecek dönemle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

Öncesinde bir haftalık ara verecek öğrenciler 8-12 Nisan 2024 tarihlerinde 2. arasını almış olacak.

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2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramının son günü ise 23 Nisan Pazar günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. 'Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz' ifadelerine yer verdi.

2. ARA TATİL 2024 ne zaman, hangi gün? MEB Çalışma Takvimi: Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirilecek mi?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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