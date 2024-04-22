2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareketin tarihi 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.