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Haberler Keşfet 2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:31

2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

2024 Dünya Günü Google Doodle oldu. En çok tercih edilen arama motoru Google Doodle özelliği ile önemli gün ve haftalarda çeşitli tasarımlar ve oyunları kullanıcıları ile buluşturuyor. Yeni tasarımı görenler Dünya Günü nedir, neden kutlanıyor gibi sorular yanıt arıyor. İklim değişikliği noktasında takip edilen özel gün için araştırmalar hız kazanıyor. Peki; İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, nedenleri ve sonuçları neler? İşte, detaylar...

2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

Dünya Günü Google Doodle olması ardından gündeme geldi. Bu özel günün anlam ve önemine dair bilgiler iklim değişikliği noktasında öğreniliyor. Arama motorunun tasarımının üzerine tıkladığında görülen iklim değişikliği ilerleme durumu bilinç kazandırmayı hedefliyor. Peki, 2024 Dünya Günü nedir, iklim değişikliği sebepleri ve sonuçları nelerdir? İşte, merak edilenler...

2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

2024 DÜNYA GÜNÜ GOOGLE DOODLE OLDU!

2024 Dünya Günü Google'da doodle oldu. İklim değişikliğini vurgulayan tasarım arama motorunda görüldü.

İşte, günün anlam ve önemi...

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2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, uluslararası çapta kutlanan bir gündür.

2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir.

2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareketin tarihi 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

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