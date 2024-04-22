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2024 Dünya Günü Google Doodle ile anılıyor! İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, Dünya Günü ne demek?
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:31
2024 Dünya Günü Google Doodle oldu. En çok tercih edilen arama motoru Google Doodle özelliği ile önemli gün ve haftalarda çeşitli tasarımlar ve oyunları kullanıcıları ile buluşturuyor. Yeni tasarımı görenler Dünya Günü nedir, neden kutlanıyor gibi sorular yanıt arıyor. İklim değişikliği noktasında takip edilen özel gün için araştırmalar hız kazanıyor. Peki; İklim değişikliği ilerleme durumu nedir, nedenleri ve sonuçları neler? İşte, detaylar...