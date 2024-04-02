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45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:31
45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...
Neredeyse 50 yıllık bir çorba servis eden restoran sosyal medya üzerinden paylaşıldığından bu yana büyük bir yankı uyandırdı. Tayland'ın Bangkok'un Ekkamai semtindeki bir restoran, 45 yılı aşkın süredir aynı et suyunu aynı tencerede kaynatmasıyla tanınıyor.