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Haberler Keşfet 45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:31

45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Neredeyse 50 yıllık bir çorba servis eden restoran sosyal medya üzerinden paylaşıldığından bu yana büyük bir yankı uyandırdı. Tayland'ın Bangkok'un Ekkamai semtindeki bir restoran, 45 yılı aşkın süredir aynı et suyunu aynı tencerede kaynatmasıyla tanınıyor.

45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Bu restoranda pişirilen Wattana Panich adlı çorbanın suyu neredeyse yarım yüzyıldır kaynıyor.

45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Çoğu kişi için bu durum kafa karışıklığı yaratsa ve zehirlenme gibi istenmeyen durumlara neden olacağı düşünülse de aslında neredeyse elli yıl süren pişirme sürecinin arkasında bambaşka bir hikaye var.

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45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Ve restoranın yorumları da bu sebepleri destekler nitelikte.

45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Aile tarafından işletilen ve işletilen Wattana Panich adlı restoran, 'neua tune' adı verilen dana şehriye çorbasının suyunun uzun süre pişmesiyle meşhur oldu.

45 yıldır pişen çorbayı böyle servis ediyorlar! Ardındaki nedeni duyan şoke oluyor...

Popüler çorbada, haşlanmış ve çiğ sığır eti, sarımsak, tarçın, karabiber, kişniş kökü ve bir düzine civarında farklı otları içeriyor.

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