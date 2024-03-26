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Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
12:31
Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 12:02'de merkez üssü Adana Saimbeyli olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Saimbeyli Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt ararken detaylar belli oldu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile detaylar…