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Haberler Keşfet Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 12:31

Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 12:02'de merkez üssü Adana Saimbeyli olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Saimbeyli Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt ararken detaylar belli oldu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile detaylar…

Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan verileri takip ediyor. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri incelerken sarsıntıya ilişkin veriler paylaşıldı. İşte Adana'da yaşanan depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü.

Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ADANA'DA DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depreme ilişkin veriler şu şekilde;

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-03-26
Saat:12:02:06 TSİ
Enlem:37.84306 N
Boylam:36.25917 E
Derinlik:7.04 km

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Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.26 12:02:06 37.8700 36.2693 1.7 -.- 3.3 3.3 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.26 11:52:32 39.9037 30.6337 0.0 -.- 1.8 -.- YARIMCA-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.03.26 11:44:03 37.2070 37.2000 0.0 -.- 1.9 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.03.26 10:49:14 40.7492 26.9140 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-MALKARA (TEKIRDAG) İlksel
2024.03.26 10:44:45 39.0900 27.5598 0.0 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.26 10:35:05 38.5978 37.6707 16.3 -.- 1.8 -.- UCPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.26 10:11:24 37.5918 36.2340 19.8 -.- 1.3 -.- TAHTA-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.26 10:06:12 38.0715 36.6305 8.3 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.26 09:54:31 39.1653 40.0435 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.03.26 09:52:14 39.0855 27.5545 0.0 -.- 1.2 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.26 09:47:51 38.4448 39.4703 9.0 -.- 2.0 -.- DURMUSTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.03.26 09:38:33 37.5125 28.6760 13.8 -.- 1.7 -.- YENIDERE-KALE (DENIZLI) İlksel
2024.03.26 09:32:07 37.1538 28.1052 10.4 -.- 1.4 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 09:30:16 37.2440 28.1492 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 08:51:07 40.4455 29.0057 5.0 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.03.26 07:53:17 37.1743 28.5337 11.5 -.- 2.1 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.26 07:02:40 37.9705 27.1052 7.6 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.26 06:38:31 39.7855 25.5563 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.26 06:28:46 37.2275 28.1815 12.9 -.- 1.5 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 05:59:06 38.3135 39.3340 13.5 -.- 1.9 -.- YAYGINKONAK-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2024.03.26 05:52:40 37.2008 28.1425 13.1 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 05:21:08 37.9697 27.1902 4.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.26 04:58:22 38.1632 41.4170 10.5 -.- 1.7 -.- GUNDUZLU-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2024.03.26 04:38:56 37.0798 29.0130 3.1 -.- 1.8 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.26 04:04:19 37.0608 29.0032 3.5 -.- 2.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.26 03:44:22 37.4668 36.1628 15.0 -.- 1.1 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.26 03:38:06 36.4607 28.8122 30.1 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.26 03:35:30 37.9378 37.5677 14.6 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.26 02:51:19 37.1835 28.3352 10.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 02:19:23 38.5907 37.3548 7.7 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.26 02:08:48 38.3653 39.1317 7.8 -.- 2.0 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.03.26 01:23:44 37.1290 36.0750 8.3 -.- 1.4 -.- CATAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.03.26 00:45:30 37.1827 28.3742 4.3 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2024.03.26 00:12:14 37.8128 36.1662 31.2 -.- 1.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.25 23:22:13 35.7207 25.5095 17.2 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.25 23:05:35 38.4008 26.9298 5.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.25 23:04:10 38.0862 37.1730 5.4 -.- 1.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 22:48:10 38.4832 37.3010 6.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.25 22:31:46 37.3857 36.9273 6.2 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.25 22:26:42 38.3142 41.7500 23.1 -.- 1.9 -.- GEYIKPINAR-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.03.25 22:22:35 38.3920 41.9470 5.4 -.- 2.1 -.- AYDEMIR-MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.03.25 22:06:24 38.3993 37.3402 15.7 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

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