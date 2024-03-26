Adana Deprem Son Dakika: Saimbeyli Adana’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde?

Adana'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan verileri takip ediyor. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri incelerken sarsıntıya ilişkin veriler paylaşıldı. İşte Adana'da yaşanan depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü.