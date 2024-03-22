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AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:38
AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak
Seyahatseverler dikkat! Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ucuz bilet politikasına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt içi indirimli bilet kampanyası düzenleyen AJet'ten bu kez yurt dışı uçuş yapacakları sevindiren haber geldi. Hava yolu şirketi, yurt dışına ucuz bilet kampanyası başlattı. 1 euro-1 dolar kampanyası belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hakkında detaylı bilgiler…