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Haberler Keşfet AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:38

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

Seyahatseverler dikkat! Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, ucuz bilet politikasına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurt içi indirimli bilet kampanyası düzenleyen AJet'ten bu kez yurt dışı uçuş yapacakları sevindiren haber geldi. Hava yolu şirketi, yurt dışına ucuz bilet kampanyası başlattı. 1 euro-1 dolar kampanyası belirli tarihleri kapsayacak. Peki, ucuz bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, AJet yurt dışı ucuz bilet kampanyası hakkında detaylı bilgiler…

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

Seyahatseverlere müjde! AJet ucuz bilet politikasına devam ediyor. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) kuruluşu olan Ajet, geçtiğimiz günlerde ilk yurt içi indirimli bilet kampanyasını duyurmuştu.

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

Hava yolu şirketinden bu kez de yurt dışına uçuş yapacakları sevindiren haber geldi. Ajet, yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da ucuz bilet kampanyası düzenledi

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AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

İŞTE KAMPANYA TARİHLERİ!

Buna göre, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

1 EURO-1 DOLAR

Türkiye'den yurt dışına 1 dolar + vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "AJet'le yurt dışına 1 USD'den başlayan fiyatlarla uçun. 22-24 Mart tarihleri arasında 1 USD + vergilerden başlayan avantajlı fiyatlarla yurt dışı biletinizi alın, 31 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında birbirinden güzel şehirleri AJet'le keşfedin." ifadelerine yer verildi.

AJet’ten ucuz bilet kampanyası! 1 euro ve 1 dolara yurt dışı uçak bileti… O tarihlerde geçerli olacak

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor.

50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada birçok lokasyona uçuş planlanabiliyor.

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