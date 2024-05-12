Haberler Keşfet Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi "çok pişmanım" diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:37

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi "çok pişmanım" diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Her mayıs ayının ikinci pazarı… Dünyanın büyük bölümünde aynı gün kutlanılan bugünün ardındaki gerçeği biliyor musunuz? Hikayesi de oldukça ilgi çekici… Anneler gününü kutlanmasına vesile olan kişinin bundan nasıl bir "pişmanlık" duyduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız…