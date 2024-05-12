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Haberler Keşfet Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi "çok pişmanım" diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:37

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi "çok pişmanım" diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Her mayıs ayının ikinci pazarı… Dünyanın büyük bölümünde aynı gün kutlanılan bugünün ardındaki gerçeği biliyor musunuz? Hikayesi de oldukça ilgi çekici… Anneler gününü kutlanmasına vesile olan kişinin bundan nasıl bir "pişmanlık" duyduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız…

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi çok pişmanım diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü annelerimizin yaşamlarımızdaki büyük yerini hatırlamak amacıyla tüm dünyada Anneler Günü kutlanıyor.

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi çok pişmanım diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Her annenin, çocuklarının başarısındaki ölçülemez ve özverili katkılarının takdir edildiği bir gün olsa da sıklıkla "tek bir güne" sığmaz vurgusu yapılıyor.

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Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi çok pişmanım diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Çocuklar, eşler ve diğer aile üyelerinin anneliğe dair detayları gündeme getirerek çeşitli hediyeler, çiçekler ve organizasyonlarla o günü kutlamaları adeta bir geleneğe dönüşmüş durumda. Peki ardındaki asıl gerçek nedir?

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi çok pişmanım diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Anneler Günü aslında, Anna Jarvis'in 1905'teki ölümünden sonra annesine ebedi bir saygı duruşu niteliğindeydi.

Anneler günü nasıl ortaya çıktı? Bulan kişi çok pişmanım diyor... Ardında öyle bir gerçek var ki!

Jarvis, anneler günü için başlattığı kampanyanın ardından birçok yerde bildiri yayınladı. Bu bildirilerin sonucunda verilen dilekçeler olumlu karşılandı ve Anneler Günü tüm dünyada kutlanmaya başladı.

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