Haberler Keşfet Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:36

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Astor Enerji talep toplama işlemleri, 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken ASTOR koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Astor Enerji halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.