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Haberler Keşfet Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:36

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Astor Enerji talep toplama işlemleri, 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken ASTOR koduyla işlem görecek hisselerin halka arz fiyatı 12,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Astor Enerji halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan Astor Enerji halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 11-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Astor Enerji halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Astor Enerji halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Astor Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ASTOR ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Astor Enerji, Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinin ardından talep toplama sürecini tamamladı.

Şirketin 18 Ocak'ta yapılacak "Gong Töreni" ile BIST'te işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ASTOR ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Astor Enerji'nin halka arz fiyatı 12,50 lira olarak belirlendi. Dağıtım payı 175,000.000 TL olarak belirlenirken ek pay 35,000.000 oldu.

Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Astor Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

ASTOR ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Astor Enerji halka arzında oransal dağıtım yöntemiyle talep toplandı. "Mükerrer talep kontrolü" yapılmayacağı açıklandı.

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