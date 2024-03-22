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ATEŞ KUŞLARI 48. BÖLÜM İZLE – ATV dizi ekranı ile Ateş Kuşları son bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD
Giriş Tarihi: 22.03.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
21:18
Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Cuma akşamları seyirciyle buluşan Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları 48. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizisi her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanırken onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacaktır. İşte, ATV dizi ekranı ile Ateş Kuşları 48. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.