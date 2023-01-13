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Haberler Keşfet Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV'de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 19:40

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV'de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV ekranlarında başlıyor. İlk bölümü ile izleyici karşısında olacak yeni yapım iddialı bir hikaye ile geliyor. Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren yapım her hafta Cuma günleri ekranda olmaya hazırlanıyor. Ateş Kuşları oyuncuları arasında İlayda Alişan ve Hande Soral gibi isimler dikkat çekiyor. Sıcak bir aile, dayanışma ve paylaşma hikayesine odaklanan yapım fragmanları ile heyecanı doruğa taşıdı. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, ATV yeni dizisi hakkında tüm merak edilenler…

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV’de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. "Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez" cümlesi ile yola çıkan yapım şimdiden ekranların iddialı yapımları arasında gösterilmeye başladı. Ateş Kuşları oyuncuları arasında son dönemin popüler oyuncularının yanı sıra usta isimler de dikkat çekiyor. İşte, Ateş Kuşları konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler…

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV’de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı Ateş Kuşları dizisi, 13 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi." sözleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

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Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV’de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI KONUSU

Proje tasarım ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi, eşsiz ve farklı bir hikayeye sahip;

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV’de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV’de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM ÖZETİ

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

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