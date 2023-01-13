Haberler Keşfet Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV'de! Ateş Kuşları konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 19:40

Ateş Kuşları oyuncuları ve hikayesi ile ATV ekranlarında başlıyor. İlk bölümü ile izleyici karşısında olacak yeni yapım iddialı bir hikaye ile geliyor. Usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiren yapım her hafta Cuma günleri ekranda olmaya hazırlanıyor. Ateş Kuşları oyuncuları arasında İlayda Alişan ve Hande Soral gibi isimler dikkat çekiyor. Sıcak bir aile, dayanışma ve paylaşma hikayesine odaklanan yapım fragmanları ile heyecanı doruğa taşıdı. Peki, Ateş Kuşları konusu nedir, ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, ATV yeni dizisi hakkında tüm merak edilenler…