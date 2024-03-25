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Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:47
Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak
Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk tutulması Terazi burcunda gerçekleşti. İlkbahar ekinoksu ardından yeni başlangıçlara adım atan burçları sarsacak yörünge hareketi her bir burcu farklı etkileyecek. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Mart tutulmasının burçlara etkisi noktasında astroloji yorumlarına yöneldi. İşte, en çok etkilenecek burçlar...