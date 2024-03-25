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Haberler Keşfet Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:47

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk tutulması Terazi burcunda gerçekleşti. İlkbahar ekinoksu ardından yeni başlangıçlara adım atan burçları sarsacak yörünge hareketi her bir burcu farklı etkileyecek. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Mart tutulmasının burçlara etkisi noktasında astroloji yorumlarına yöneldi. İşte, en çok etkilenecek burçlar...

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

Ay tutulmasıyla birlikte hiç silinmeyecek izler kazanabilir veya hayatınızı kökten değiştirebilirsiniz. Oldukça önemli bir döneme giriş yapan astroloji yılı her burcu silkeleyecek ancak kimi kazanacak kimi kaybedecek. İşte, ay tutulması burçlara etkileri...

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

2024 yılının ilk Ay tutulması, 25 Mart tarihinde yarı gölgeli tutulma şeklinde gerçekleşiyor.

21 Mart ekinoksu ardından ortaya çıkan solucan Ay esnasında yarı ortaya çıkacak tutulma, sabah 07.53'te başlayacak. En üst seviyeye 10.12'de ulaşacak ve saat 12.32'de sona erecek.

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Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek Ay tutulması burçlara etkileri ile tartışılıyor.

Terazi burcunda tutulacak Ay burçları nasıl etkileyecek?

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

KOÇ
Bugünlerde duygusal konular ve aşk ilişkilerinde yakaladığınız başarı size motivasyon kaynağı olarak da geri dönerek sizi başarılı kılabilir.

Tutulmayla birlikte aşk hayatınızda karar almanın tam sırası.

Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

BOĞA
Bugünlerde olaylara dengeli yaklaşma unsuruna sahip olabilmeniz çok önemli.
Kusursuz bir sakinlik size iyi gelse de sonrasında çok büyük tepkiler verebiliyorsunuz.

Tutulma size iş hayatında dönüşümü getiriyor.

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