Ay tutulması burçlara etkileri ile gündemde! 25 Mart tutulması en çok o burçları sarsacak

Ay tutulmasıyla birlikte hiç silinmeyecek izler kazanabilir veya hayatınızı kökten değiştirebilirsiniz. Oldukça önemli bir döneme giriş yapan astroloji yılı her burcu silkeleyecek ancak kimi kazanacak kimi kaybedecek. İşte, ay tutulması burçlara etkileri...