Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

Ay tutulması saat kaçta, bugün mü yarın mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Astroloji ve astronomi ilgilileri tutulma saatine kilitlendi. 21 Mart ekinoksu ardından burçların tutulmadan nasıl etkileneceği de merak konusu. Bu gökyüzü olayını izleyemeyecekler teleskop görüntüleri için sosyal medyaya başvuracak. Peki; Ay tutulması etkileri neler, Türkiye'den görülecek mi?