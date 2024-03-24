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Haberler Keşfet Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:07

Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

Yılın ilk Ay tutulması saat kaçta, ne zaman bugün mü gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi merak ediliyor. Tutulmanın burçlara etkisinin yanı sıra gökyüzünde neler olacağı da ilgililerin gündemindeki yerini aldı. Yarı gölgeli şekilde gerçekleşecek tutulmanın izleneceği yerler de belli oldu. Bahar ekinoksu sonrasında ortaya çıkacak gök olayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Ay tutulması etkileri...

Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

Ay tutulması saat kaçta, bugün mü yarın mı soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Astroloji ve astronomi ilgilileri tutulma saatine kilitlendi. 21 Mart ekinoksu ardından burçların tutulmadan nasıl etkileneceği de merak konusu. Bu gökyüzü olayını izleyemeyecekler teleskop görüntüleri için sosyal medyaya başvuracak. Peki; Ay tutulması etkileri neler, Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

2024 AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

2024 yılının ilk Ay tutulması, 25 Mart tarihinde yarı gölgeli tutulma şeklinde gerçekleşecek.

21 Mart ekinoksu ardından ortaya çıkan solucan Ay esnasında yarı ortaya çıkacak tutulma, sabah 07.53'te başlayacak. En üst seviyeye 10.12'de ulaşacak ve saat 12.32'de sona erecek.

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Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek Ay tutulması, Türkiye'den görülemeyecek.

Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

AY TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Kendi yörüngesinde dolaşan Ay, zaman zaman Dünya yörüngesine girer. Bu olaya Ay tutulması deniyor. Genellikle dolunay ve düğüm noktalarında meydana gelen tutulmanın birçok çeşidi bulunuyor.

Dünya'nın gölgesini alan Ay, Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybederek görünür.

Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!

Ay tutulması genellikle yılda iki kez ortaya çıkıyor. Bir sonrası tutulması 18 Eylül tarihinde görülecek. Parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek gök olayı bu kez Türkiye'den görülecek.

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