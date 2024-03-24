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Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
10:07
Ay tutulması saat kaçta, ne zaman, bugün mü? 2024 Yarı Gölgeli Ay tutulması etkileri gündemde!
Yılın ilk Ay tutulması saat kaçta, ne zaman bugün mü gerçekleşecek ve Türkiye'den görülecek mi merak ediliyor. Tutulmanın burçlara etkisinin yanı sıra gökyüzünde neler olacağı da ilgililerin gündemindeki yerini aldı. Yarı gölgeli şekilde gerçekleşecek tutulmanın izleneceği yerler de belli oldu. Bahar ekinoksu sonrasında ortaya çıkacak gök olayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Ay tutulması etkileri...