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Bakara suresinde İsrailoğullarının 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
21:27
Bakara suresinde İsrailoğullarının 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı belli oluyor. Geçtiğimiz hafta, tüm sorulara doğru yanıt vererek final sorusuna gelme hakkı kazanan Berk Göktaş, bugün 5 milyon TL'lik soruyu cevaplamaya çalışıyor. İzleyiciler, 'Bakara Suresi'nde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları'nın biz bir çeşit yemeğe asla yemeğe katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa'dan Rabbine dua ette versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı...