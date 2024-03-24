Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

5 milyonluk soru ve cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşanacak. Geçtiğimiz bölümde 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyonluk soruya gelmeyi başarmıştı. İzleyiciler, 'Bakara Suresi'nde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları'nın biz bir çeşit yemeğe asla yemeğe katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa'dan Rabbine dua ette versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? ' 5 milyonluk soruyu ve cevabını merak ediyor. İşte detaylar.