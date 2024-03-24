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Haberler Keşfet Bakara suresinde İsrailoğullarının 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?
Giriş Tarihi: 24.03.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 21:27

Bakara suresinde İsrailoğullarının 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ve cevabı belli oluyor. Geçtiğimiz hafta, tüm sorulara doğru yanıt vererek final sorusuna gelme hakkı kazanan Berk Göktaş, bugün 5 milyon TL'lik soruyu cevaplamaya çalışıyor. İzleyiciler, 'Bakara Suresi'nde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları'nın biz bir çeşit yemeğe asla yemeğe katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa'dan Rabbine dua ette versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı...

Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

5 milyonluk soru ve cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam bir ilk yaşanacak. Geçtiğimiz bölümde 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyonluk soruya gelmeyi başarmıştı. İzleyiciler, 'Bakara Suresi'nde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları'nın biz bir çeşit yemeğe asla yemeğe katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa'dan Rabbine dua ette versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? ' 5 milyonluk soruyu ve cevabını merak ediyor. İşte detaylar.

Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Bakara Suresi'nde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları'nın biz bir çeşit yemeğe asla yemeğe katlanamayız diye isyan edip Hz. Musa'dan Rabbine dua ette versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

İşte yanıtı

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Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Doğru cevap: C- Nohut

Bakara suresinde İsrailoğullarının ’biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız’ diye isyan edip Hz. Musa’dan ’Rabb’ine dua et de versin’ diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

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