Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kimdir, hangi takımda oynuyor, ne iş yapıyor?

Survivor yarışmacısı Barış Telli; program öncesinde Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla araştırma konusu halini aldı. Ampute milli sporcunun hayatı, mesleği ve kariyeri hakkında araştırmalar da bu kapsamda hız kazandı. Ünlüler, fenomenler ve gönüllüler arasında düzenlenecek olan Survivor 2023, bu yıl Akıl Oyunları formatıyla ekrana gelecek ve pek çok ünlü isim birbiriyle mücadele edecek. Bu isimler arasında yer alan Barış Telli ise hem kariyeri hem de özel hayatıyla izleyicinin dikkatini üzerine çekecek. Peki, Survivor 2023 Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir, evli mi, mesleği ne? İşte merak edilenlerin yanıtı!