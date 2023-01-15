Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kimdir, hangi takımda oynuyor, ne iş yapıyor?

Barış Telli, Survivor 2023'te Ünlüler takımında mücadele edecek. Yeni sezon kadrosunda adını duyuran ünlü isim; Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi takımda oynuyor sorularıyla araştırmalar arasına adını yazdırdı. Milli Ampute Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, bu akşam başlayacak olan yarışmada birbirinden ünlü isimlerin mücadelesinde yerini alacak. Peki, Survivor 2023 Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir, evli mi, ne iş yapıyor? İşte Barış Telli'in hayat hikayesi ve kariyeri!