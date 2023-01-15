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Haberler Keşfet Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kimdir, hangi takımda oynuyor, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 15:05

Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli kimdir, hangi takımda oynuyor, ne iş yapıyor?

Barış Telli, Survivor 2023'te Ünlüler takımında mücadele edecek. Yeni sezon kadrosunda adını duyuran ünlü isim; Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi takımda oynuyor sorularıyla araştırmalar arasına adını yazdırdı. Milli Ampute Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli, bu akşam başlayacak olan yarışmada birbirinden ünlü isimlerin mücadelesinde yerini alacak. Peki, Survivor 2023 Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir, evli mi, ne iş yapıyor? İşte Barış Telli'in hayat hikayesi ve kariyeri!

Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli hangi takımda oynuyor, evli mi, ne iş yapıyor?

Survivor yarışmacısı Barış Telli; program öncesinde Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla araştırma konusu halini aldı. Ampute milli sporcunun hayatı, mesleği ve kariyeri hakkında araştırmalar da bu kapsamda hız kazandı. Ünlüler, fenomenler ve gönüllüler arasında düzenlenecek olan Survivor 2023, bu yıl Akıl Oyunları formatıyla ekrana gelecek ve pek çok ünlü isim birbiriyle mücadele edecek. Bu isimler arasında yer alan Barış Telli ise hem kariyeri hem de özel hayatıyla izleyicinin dikkatini üzerine çekecek. Peki, Survivor 2023 Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Telli kimdir, evli mi, mesleği ne? İşte merak edilenlerin yanıtı!

Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli hangi takımda oynuyor, evli mi, ne iş yapıyor?

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Pozitif karakteri ve ailesinin büyük desteği ile hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başlamıştır. 2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu.

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Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli hangi takımda oynuyor, evli mi, ne iş yapıyor?

BARIŞ TELLİ HAYAT HİKAYESİ

Daha bir yıl geçmeden 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etmeye başladı. 2014 yılında, sanatçı Hülya Avşar'ın desteğiyle aldığı yeni proteziyle yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanmış ve Türkiye rekoru kırmıştır.

Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli hangi takımda oynuyor, evli mi, ne iş yapıyor?

BARIŞ TELLİ MESLEĞİ NE?

Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazanmıştır. 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur.

Barış Telli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli hangi takımda oynuyor, evli mi, ne iş yapıyor?

BARIŞ TELLİ KARİYERİ

2015 yılında 32 golle, 2009 ve 2013'ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı olmuştur. 2016'da, tekerlekli sandalye tenisi'ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2017 yılında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50.000 taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşamıştır. Aynı maçın ardından verdiği klasikleşmiş pozu ile yılın fotoğrafı ödülünü kazanmıştır. 2018 yılında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye'nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019 yılında UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçilmiştir.

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