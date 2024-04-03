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Haberler Keşfet Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız
Giriş Tarihi: 03.04.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 16:46

Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

Baş ağrısı hemen herkesin şiddetli olduğu zamanlarda hayatının akışını büyük oranda aksatan sorunlardan biri. Küme baş ağrısı, migren veya gerilim tipi… Tüm bu baş ağrısı türleri, dayanılmaz acılara sebebiyet verebilir. Fakat bir yöntem, bu ağrıdan birkaç harekette kurtulmanızı sağlayabilir. İşte ayrıntılar…

Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

Akupunktur, etkinliği çok sayıda bilimsel araştırmayla desteklenmiş bir masaj türü. Doğası gereği bir akupunktur ve refleksoterapi şeklidir.

Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

Akupunktur noktalarına nasıl masaj yapılır?

Öncelikle rahat bir pozisyon alın ve rahatlayın. Masaj fazla zaman almaz: ortalama 30 saniyeden 1 dakikaya kadar.

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Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

Hafifçe bastırarak veya dairesel hareketlerle bir noktaya masaj yapın. Genellikle baş ağrısı masaj sırasında veya masajdan 5-10 dakika sonra kaybolur.

Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

YİNTANG NOKTASI

Üçüncü göz veya Yintang'ın noktası, burun köprüsünün alnına geçtiği yerde, kaşların arasında yer alır. Bu nokta aynı zamanda göz yorgunluğunun giderilmesinden de sorumludur.

Baş ağrısından hapsız 5 dakikada kurtaran yöntem! Bu zamana kadar denemediğinize pişman olacaksınız

ZHAN ZHU NOKTASI

Bu simetrik noktalar kaşların iç kenarının tabanında bulunur. Bu bölgeye yapılan masaj aynı zamanda burun akıntısını hafifletir ve görme keskinliğini artırır. Bastırarak veya dairesel hareketlerle 1 dakika boyunca masaj yapın.

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