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Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi "yılan derisine" dönüştü: Doktorlar inanamıyor
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:37
Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi "yılan derisine" dönüştü: Doktorlar inanamıyor
Grip olduğu için ağrı kesici almaya karar veren bir kadın, dehşet veren bir yan etkiyle karşılaştı. Yüzünde ve gözlerinde oluşan semptomlar doktorları şoke ederken, sebebinin ardında çok nadir bir hastalık olduğu keşfedildi.