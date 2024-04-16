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Haberler Keşfet Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi "yılan derisine" dönüştü: Doktorlar inanamıyor
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:37

Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi "yılan derisine" dönüştü: Doktorlar inanamıyor

Grip olduğu için ağrı kesici almaya karar veren bir kadın, dehşet veren bir yan etkiyle karşılaştı. Yüzünde ve gözlerinde oluşan semptomlar doktorları şoke ederken, sebebinin ardında çok nadir bir hastalık olduğu keşfedildi.

Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi yılan derisine dönüştü: Doktorlar inanamıyor

45 yaşındaki hasta, reçetesiz satılan "ibuprofen" içeren ağrı kesiciyi sadece birkaç saat önce almıştı ve dudaklarında garip sarı bir kabuk oluştuğunu fark eden kadın, hemen ardından yüzünde ciddi bir şişlik yaşamaya başladı.

Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi yılan derisine dönüştü: Doktorlar inanamıyor

Irak'ta acilen hastaneye kaldırıldı ve ibuprofene karşı Stevens-Johnson Sendromu adı verilen, yok denecek kadar nadir görülen ciddi bir reaksiyon teşhisi konuldu.

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Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi yılan derisine dönüştü: Doktorlar inanamıyor

Bu sendrom, bağışıklık sisteminin bir ilaç gibi bir tetikleyiciye aşırı tepki vermesi sonucunda oluşuyor.

Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi yılan derisine dönüştü: Doktorlar inanamıyor

Yüksek düzeyde iltihaplanmaya neden olması ve bunun cilttekiler de dahil olmak üzere vücudun kendi hücrelerine saldırmasına yol açması ve kabarma ve şişmeye neden olması durumunda meydana gelir.

Basit bir ağrı kesici kabusu yaşattı! Birkaç saatte cildi yılan derisine dönüştü: Doktorlar inanamıyor

Hasta yoğun bakım ünitesine gönderildi, burada sıvı beslenebilmesi için boğazına bir tüp yerleştirildi, serum damlatıldı ve bir miktar antibiyotik reçete edildi.

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