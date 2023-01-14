Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri asker adayları tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti. Bu gelişme sonrası memur zammı ile birlikte değişen bedelli askerlik ücreti de açıklandı. Vatani görevini bedel ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen vatandaşlar, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır, taksit yapılır mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Yeni tutar, 2023 yılının ilk yarısı olan Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak. İşte, 2023 Bedelli askerlik fiyatı ödeme planı ve ayrıntılı bilgiler.