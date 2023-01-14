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Haberler Keşfet Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 14:15

Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

Bedelli askerlik ücreti son dakika gelişmeleri asker adayları tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur maaşı zam oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti. Bu gelişme sonrası memur zammı ile birlikte değişen bedelli askerlik ücreti de açıklandı. Vatani görevini bedel ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen vatandaşlar, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır, taksit yapılır mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Yeni tutar, 2023 yılının ilk yarısı olan Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak. İşte, 2023 Bedelli askerlik fiyatı ödeme planı ve ayrıntılı bilgiler.

Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu yanıt buldu. Memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni bedelli askerlik fiyatı ile ilgili araştırmalar sıklaşmıştı. 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücreti son dakika duyuruldu. Başvuru şartlarını taşıyan asker adayları, yeni ücret ile beraber ödeme planını da araştırmaya başladı. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl, taksit yapılır mı? İşte, 2023 Bedelli askerlik ücreti hesaplama formülü ve detaylı bilgiler.

Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU!

2022 Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Tüm memur ve emekliler için refah payı oranı ise yüzde 25 artırılmıştı.

Memur ve emekli maaşı zam oranı bir kez daha değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarıldığını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.

.Bedelli askerlik ücreti 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için yeniden belirlendi. Böylece Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla refah payı hariç memur ve memur emeklisi zam oranı ile bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

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Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 Bedelli askerlik ücreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaş zam oranını açıklamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti için 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak fiyat belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı. Böylece 'Bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu.

Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

İŞTE BEDELLİ ASKERLİK 2023 ÜCRETİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisi zam oranı TÜİK'in açıklaması sonrası refah payı hariç yüzde 16,48 olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu orana refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarıldı. Refah payı hariç olan oran aynı zamanda yeni bedelli askerlik ücreti için belirleyici oldu.

1,1648 katsayısına göre bedelli askerlik ücreti için yeni hesaplamalar gerçekleşti. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Bedelli askerlik ücreti 2023 belli oldu! Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL, ödeme planı nasıl?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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