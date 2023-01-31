BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamayla 26 ilde 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şartları arasında en az 167 cm boya sahip olmak ve eğitim düzeyi en az lise olmak bulunan alıma ilişkin detayları merak edenler bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları öğrenmek isteyerek 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? şeklindeki sorulara cevap arıyor. EGM PA ile bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve başvuru şartları detayları.