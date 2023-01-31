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Haberler Keşfet BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 22:59

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi (PA) tarafından yapılan açıklamayla 26 ilde 1.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şartları arasında en az 167 cm boya sahip olmak ve eğitim düzeyi en az lise olmak bulunan alıma ilişkin detayları merak edenler bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve şartları öğrenmek isteyerek 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? şeklindeki sorulara cevap arıyor. EGM PA ile bekçi alımı 2023 başvuru ekranı ve başvuru şartları detayları.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı 2023 yılı başvuruları EGM PA ile e-devlet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Emniyet teşkilatında bekçi olarak görev almak isteyenler bekçi alımı 2023 başvuru ekranına erişmek isteyerek 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları şöyle;

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Polis Akademisi resmi internet sitesinde yer alan detaylar şu şekilde;

  • 26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
  • Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.
  • Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
  • Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | EGM PA ile 2023 Bekçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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