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Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
16:11
Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?
Zaman zaman eski filmlerde ve bazen kitaplarda karşımıza çıkan eski Türkçe kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Bu test bilenlere bir hatırlatma bilmeyenler için ise bir rehber niteliğinde. İşte eski Türkçe kelimeler ve anlamları… Bakalım kaçını doğru bilebileceksiniz?