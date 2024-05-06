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Haberler Keşfet Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 16:11

Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

Zaman zaman eski filmlerde ve bazen kitaplarda karşımıza çıkan eski Türkçe kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz? Bu test bilenlere bir hatırlatma bilmeyenler için ise bir rehber niteliğinde. İşte eski Türkçe kelimeler ve anlamları… Bakalım kaçını doğru bilebileceksiniz?

Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

1) Mamafih kelimesinin anlamı nedir?

Ek olarak

Bununla birlikte

Ayrıca

Yanı sıra

Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

Mamafih kelimesinin anlamı nedir?

Cevap: Bununla birlikte

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Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

2) Berceste kelimesinin anlamı nedir?

Değerli

Önemli

Başlıca

Özgün

Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

Berceste kelimesinin anlamı nedir?

Cevap: Değerli

Bilginizi test edin! Eski Türkçe kelimelerden kaçının anlamını doğru bileceksiniz?

3) Alicenap kelimesinin anlamı nedir?

Açık sözlü

Cesur

Doğru

Cömert

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