Borç yapılandırma paketi kapsamı ve yasalaşma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için düğmeye bastı. Yeni paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şimdi tüm gözler kritik Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki, Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte, Borç yapılandırma paketi son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.