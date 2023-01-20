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Haberler Keşfet Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma paketi kapsamı nedir, hangi borçlar yapılandırılacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 15:41

Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma paketi kapsamı nedir, hangi borçlar yapılandırılacak?

Borç yapılandırma paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Vergi, sigorta primi borçları ve cezalar ile ilgili en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu paket ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan borçların tümü yapılandırılacak. Bu gelişme sonrası ''Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlara yapılandırma geliyor?'' soruları yanıt aramaya başladı. Paketin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, 2023 Borç yapılandırma paketi kapsamı nedir, borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI VE TARİHİ 2023: Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırılacak?

Borç yapılandırma paketi kapsamı ve yasalaşma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi için düğmeye bastı. Yeni paketle 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şimdi tüm gözler kritik Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Peki, Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırma kapsamında? İşte, Borç yapılandırma paketi son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI VE TARİHİ 2023: Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırılacak?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI VE TARİHİ 2023: Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırılacak?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI NEDİR?

31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.

Vergi, sigorta primi borçları (SGK ve Bağ-Kur), adli ve idari para cezaları gibi borçlar için yapılandırma imkanı sunulacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI VE TARİHİ 2023: Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırılacak?

FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarına düzenleme gelecek.

Peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak.

Belirli tutarın altnda olan borçların ise tamamının silinmesi masada yer alıyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAPSAMI VE TARİHİ 2023: Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlar yapılandırılacak?

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Paketin en geç Şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.

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