Borç yapılandırma paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Vergi, sigorta primi borçları ve cezalar ile ilgili en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiriliyor. Söz konusu paket ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan borçların tümü yapılandırılacak. Bu gelişme sonrası ''Borç yapılandırma paketi ne zaman yasalaşacak, hangi borçlara yapılandırma geliyor?'' soruları yanıt aramaya başladı. Paketin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Peki, 2023 Borç yapılandırma paketi kapsamı nedir, borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…