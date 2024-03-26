Bu kapıdan girenler zamanda yolculuğa çıkıyor: 200 yıllık hikayesi şaşırtıyor!

Onarımının ardından yeniden restoran, taverna ve son olarak da kahvehane olarak kullanılan mekan, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir dönem ecza deposu olarak hizmet verdi. Sahiplerinin, 30 Ocak 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak imzalanan 'Nüfus Mübadele Sözleşmesi' ile birlikte, 1,5 milyon Anadolu Rum'u ile birlikte Yunanistan'a gönderilmesinin ardından binaya, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen 500 bin Müslüman Türk'ten biri olan Kazım Bozdağ ve ailesi yerleştirildi.