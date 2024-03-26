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Bu kapıdan girenler zamanda yolculuğa çıkıyor: 200 yıllık hikayesi şaşırtıyor!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:05
Bu kapıdan girenler zamanda yolculuğa çıkıyor: 200 yıllık hikayesi şaşırtıyor!
Bursa Mudanya'da bulunan ve adını 70'inci Alay'dan alan 'Alay Kahvesi', ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kahvenin müdavimlerinden; 71 yaşındaki Hüseyin Türker, "Alay Kahvesi'ne önce dedelerimiz geliyordu şimdi torunları geliyor" diyor. İşte Alay Kahvesi'nin 200 yıllık hikayesi…