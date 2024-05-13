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Haberler Keşfet Bu renk araç kullananların %51'i kaza yapıyor! Aman dikkat...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:23

Bu renk araç kullananların %51'i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Araba, bugünün yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Artık sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda kişisel tercihlerimizi ve tarzımızı yansıtan önemli bir sembol haline geldi. Ancak araç rengi seçimi, sadece estetik bir tercih olmaktan öte, aynı zamanda sürücülerin güvenlik ve risk profili hakkında ipuçları sunabilir.

Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Yapılan araştırmalar, bir arabanın kaza yapma olasılığının en yüksek olduğu belirli bir araba renginin olduğunu gösteriyor.

Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'ne (SMMT) göre İngilizler'in, en sevdiği renk gri. Siyah ve beyaz ise beklendiği üzere, 2023'ün en çok tercih edilen otomobil renkleri arasında ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Ancak yapılan daha önceki bir araştırmaya göre bunların hiçbiri yollarda bir kaza yapma ihtimali en yüksek renk değil. Araştırmayı yapan firma, platformunda kontrol edilen araçlardan bu renk olanların yüzde 51'inin kaza yaptığını belirtti.

Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Beyaz ve gri arabaların kaza yapma olasılığının sırasıyla yüzde 44,5 ve yüzde 44,7 olduğu görüldü.

Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Araştırmacılar, çalışmada belirtildiği üzere daha parlak renkli arabalardan hoşlananlar için ise şöyle dedi: "Gerçekte, bu da yine muhtemelen bize parlak renklerle gelen araba türleri ve sürücüleri hakkında muhtemelen renklerin kendileri hakkında olduğundan daha fazla şey anlatıyor."

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