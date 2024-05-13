Bu renk araç kullananların %51’i kaza yapıyor! Aman dikkat...

Araştırmacılar, çalışmada belirtildiği üzere daha parlak renkli arabalardan hoşlananlar için ise şöyle dedi: "Gerçekte, bu da yine muhtemelen bize parlak renklerle gelen araba türleri ve sürücüleri hakkında muhtemelen renklerin kendileri hakkında olduğundan daha fazla şey anlatıyor."