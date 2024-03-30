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Canan Karatay'ın 'süper besin' dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
09:32
Canan Karatay'ın 'süper besin' dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ
İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "süper besin" olarak adlandırdığı ve birçok insanın neredeyse her sabah tükettiği, çeşitli faydalarıyla öne çıkan bir besin var. Bu besin, miktarını artırarak daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olmaktan beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar birçok yararı bulunmaktadır. Günlük olarak 10 adet tüketerek sağlığınızı destekleyebileceğiniz bu süper besin nedir dersiniz?