Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Prof. Dr. Canan Karatay, günlük olarak 10 yumurta tüketmenin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmaya ve kilo verilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, Çinlilerin uzun süredir bu uygulamayı yaptığını ve hamile veya lohusa kadınlara da günde 10 yumurta tüketmelerinin önerildiğini ifade etti.