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Haberler Keşfet Canan Karatay'ın 'süper besin' dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ
Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:32

Canan Karatay'ın 'süper besin' dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın "süper besin" olarak adlandırdığı ve birçok insanın neredeyse her sabah tükettiği, çeşitli faydalarıyla öne çıkan bir besin var. Bu besin, miktarını artırarak daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Kilo vermeye yardımcı olmaktan beyin ve sinirleri geliştirmeye kadar birçok yararı bulunmaktadır. Günlük olarak 10 adet tüketerek sağlığınızı destekleyebileceğiniz bu süper besin nedir dersiniz?

Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Yumurta, sağlıklı ve lezzetli olmasıyla bilinen ve birçok insanın günlük beslenme alışkanlıklarında sıkça yer verdiği bir yiyecektir. Her yaş grubundan insanın tüketebileceği yumurta, zengin içeriğiyle dikkat çeker.

Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Bu kadar değerli bir besin olan yumurta, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından "süper besin" olarak adlandırılmıştır. Dr. Karatay, yumurtanın bozulmamış, serbest tavuk yumurtası olması gerektiğini vurgulamıştır.

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Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Sosyal medyada katıldığı bir programda Prof. Dr. Karatay, yumurtanın beyaz ve sarısında bulunan maddelerin temel bileşenler olduğunu belirtmiştir.

Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Prof. Dr. Canan Karatay, günlük olarak 10 yumurta tüketmenin göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmaya ve kilo verilmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Ayrıca, Çinlilerin uzun süredir bu uygulamayı yaptığını ve hamile veya lohusa kadınlara da günde 10 yumurta tüketmelerinin önerildiğini ifade etti.

Canan Karatay’ın ’süper besin’ dediği o yiyecek! Günde 10 tanesi vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Dr. Karatay, yumurtanın içerdiği kolin maddesinin beyindeki bir uyarıcının ana bileşeni olduğunu ve bu nedenle hamile kadınların tüketmesinin önerildiğini vurguladı, çünkü bu bebeğin beyin ve sinir gelişimine katkı sağlar.

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