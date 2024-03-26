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Haberler Keşfet Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:41

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle Bursa programı iptal edilen hocanın sevenleri sağlık durumuna ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte son bilgiler....

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli soruları Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme geldi. Programı iptal edilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın anjiyo operasyonu olacağı açıklandı. Bu gelişmeler üzerine sevenleri sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmelerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? İşte detaylar.

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

CÜBBELİ AHMET HOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kendisine anjiyo operasyonu yapılacağı kaydedildi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da yapacağı programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo operasyonu yapılacağı açıklandı.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

CÜBBELİ AHMET HOCA (AHMET MAHMUT ÜNLÜ) KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Mahmut Ünlü, takipçileri ona "Cübbeli Ahmet Hoca" diyor.

1965 İstanbul doğumlu. Giresun Göreleli olup 3-4 yaşlarında iken tahsiline başladı. Küçük yaşlarında Cübbe giydiği için Cübbeli Ahmed lakabını aldı. Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Kolu olarak bilinen dergahında liderlik konumunda olan Mahmud Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa camiinde medrese eğitimine devam etti.

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

O yaşta Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazlar kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. 12 yaşında Rize Pazardaki Tütüncüler Köyü Kur'an kursunda Resül Bölükbaşı Hoca'dan Sarf, Nahiv, İlmi Kelam, Meani,Tefsir, Hadis ve Fıkıh dallarında uzun seneler sürecek kitapların tahsilini 20 aylık zaman zarfında bitirerek 1980 tarihinde onbinlerin katılımıyla tertip edilen merasimde icazet-i ilmiyesini aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

Cübbeli Ahmet, İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç Hoca Efendiden 6 ayda hafızlığını tamamladı.

"Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet Dualarım kitabıyla ün yapmıştır.

Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV'de ve Lâlegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.

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