Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?

Cübbeli Ahmet, İstanbul'a dönüşünden sonra Kefevî Camii İmamı Mustafa Kılıç Hoca Efendiden 6 ayda hafızlığını tamamladı.

"Resaili Ahmediyye" ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Cübbeli Ahmet Dualarım kitabıyla ün yapmıştır.

Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV'de ve Lâlegül FM'de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.