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Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
13:41
Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Hastaneye kaldırıldı! Cübbeli Ahmet kimdir, kaç yaşında?
Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle Bursa programı iptal edilen hocanın sevenleri sağlık durumuna ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istiyor. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca sağlık durumu nasıl, son durumu ne? Cübbeli Ahmet Hoca kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte son bilgiler....