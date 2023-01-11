DSİ personel alımı başvuru ekranı araştırmaları yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 11 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, DSİ personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı gibi detayları sorguluyor. Peki, Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte tüm merak edilenler.