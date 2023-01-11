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Haberler Keşfet DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:05

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ personel alımı başvuru ekranı araştırmaları yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını açıklamıştı. 1273 sözleşmeli personel alımı başvuruları 11 Ocak Çarşamba günü itibarıyla başladı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, DSİ personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı gibi detayları sorguluyor. Peki, Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte tüm merak edilenler.

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı son dakika belli oldu. Bakan Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) pek çok meslekten 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin ilan kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. DSİ işçi alımı 2021-2022 KPSS puan sıralamaları esas alınarak yapılacak olup yazılı ve sözlü sınav uygulanmayacak. Peki, DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2023 DSİ personel alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar belirtilen unvanlarda 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan yapılacak.

Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Adaylar başvurularını "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

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DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

DSİ personel alımı başvuru ekranı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

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