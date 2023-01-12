Haberler Keşfet DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:44

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ personel alımı başvuru ekranı , Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı. 1237 sözleşmeli personel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne istihdam edilecek. Bu nedenle 2023 DSİ personel alımı şartları ve branş dağılımı, yayımlanan başvuru kılavuzu PDF ile birlikte vatandaşlara paylaşıldı. KPSS şartlı personel alımı, iki hafta boyunca sürecek ve sadece elektronik şekilde yapılacak. Vatandaşlar, DSİ personel alımı "başvuru ne zaman, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Devlet Su İşleri personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları