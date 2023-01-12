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Haberler Keşfet DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 14:44

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ personel alımı başvuru ekranı , Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı. 1237 sözleşmeli personel Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne istihdam edilecek. Bu nedenle 2023 DSİ personel alımı şartları ve branş dağılımı, yayımlanan başvuru kılavuzu PDF ile birlikte vatandaşlara paylaşıldı. KPSS şartlı personel alımı, iki hafta boyunca sürecek ve sadece elektronik şekilde yapılacak. Vatandaşlar, DSİ personel alımı "başvuru ne zaman, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Devlet Su İşleri personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

Devlet Su İşleri 1237 personel alımı kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, merkez ve taşra teşkilatında alımların devam edeceğini söyledi. Bu noktada "DSİ personel alımı başvuru nasıl yapılır, nereden?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023 DSİ personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, DSİ personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

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DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar belirtilen unvanlarda 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan yapılacak.

DSİ personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları: Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru ne zaman?

Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Adaylar başvurularını "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.

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