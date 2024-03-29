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Haberler Keşfet Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 11:07

Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitor, hazırladığı listede dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Avrupa'dan toplam 63 şehrin kendine yer bulduğu sıralamada Türkiye'den de 3 kent kendine yer buldu. 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listeye göre dünyanın en güzel 100 şehri

Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

Dünyanın ne iyi şehirleri listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den 3 kent ile ilgili dikkat çeken veriler yer aldı. Euromonitör tarafından hazırlanan liste, ekonomik ve ticari performans, turizm performansı gibi 55 farklı ölçüt baz alınarak yapıldı.

Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

İSTANBUL EN POPÜLER YABANCI DESTİNASYONU OLARAK TANIMLANDI

Ayrıca listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri yer aldı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.

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Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1- Paris, Fransa

Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

2. Dubai

Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

3. Madrid

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