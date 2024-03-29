Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu

İSTANBUL EN POPÜLER YABANCI DESTİNASYONU OLARAK TANIMLANDI

Ayrıca listede, İstanbul ile ilgili dikkat çeken bir veri yer aldı. İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.