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Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 29.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
11:07
Dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladılar! Türkiye’den 3 kent listeye damga vurdu
İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Euromonitor, hazırladığı listede dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Avrupa'dan toplam 63 şehrin kendine yer bulduğu sıralamada Türkiye'den de 3 kent kendine yer buldu. 55 farklı ölçüt kullanılarak hazırlanan listeye göre dünyanın en güzel 100 şehri