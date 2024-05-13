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Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye'den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:39
Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye'den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!
Türk mutfağı, dünyanın en sevilen lezzetlerini bir araya getiriyor. Dünya lezzetlerini sıralayan Taste Atlas, yapılan puanlama sonucunda en iyi sandviçleri listeledi ve listenin ilk sırasına yine bir Türk lezzeti oturdu. Üstelik listenin ilk 20'sinde yine Türkiye'den başka lezzetler de mevcut. İşte "en sevilenler" listesine damga vuran o Türk lezzeti...