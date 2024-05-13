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Haberler Keşfet Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye'den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 13:39

Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye'den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Türk mutfağı, dünyanın en sevilen lezzetlerini bir araya getiriyor. Dünya lezzetlerini sıralayan Taste Atlas, yapılan puanlama sonucunda en iyi sandviçleri listeledi ve listenin ilk sırasına yine bir Türk lezzeti oturdu. Üstelik listenin ilk 20'sinde yine Türkiye'den başka lezzetler de mevcut. İşte "en sevilenler" listesine damga vuran o Türk lezzeti...

Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

TANTUNİ

Listenin 12. sırasında bulunan tantuni, yüzlerce tarif arasından öne çıktı. Dünyanın en sevilen dürüm çeşitlerinden biri olarak tercih edildi.

Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Tantuni, ince dilimlenmiş dana veya kuzu etinden oluşan, baharatla ve sebzelerle tatlandırılan, genellikle soğan ve domatesle birlikte dürüm haline getirilen, Mersin'e özgü geleneksel bir sokak yemeği.

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Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Kombinasyon özel tasarlanmış tantuni tavalarında pişirilir.

Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Geleneksel olarak yemek, daha ufak ve ince boyutlardaki lavaşların arasında, yanında öğütülmüş sumak ve limon dilimiyle servis edilir. Her tantuni ustasının kendine has bir yemek hazırlama yöntemi ve gizli tekniği olduğundan, tantuni lezzetlerinin asla aynı olmadığı söylenir.


Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Tantuni aslında etten oluştuğu için çok besleyicidir. Bazıları yemeğin adını, et ve baharatların tavanın kenarından ortasına doğru getirilerek pişirme yöntemi esnasında çıkardığı sese atıfta bulunduğuna inanıyor.

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