Dünyanın en iyi sandviçi seçildi! Bu lezzet Türkiye’den başka yerde yok... Denizleri aşıp yemeye geliyorlar!

Geleneksel olarak yemek, daha ufak ve ince boyutlardaki lavaşların arasında, yanında öğütülmüş sumak ve limon dilimiyle servis edilir. Her tantuni ustasının kendine has bir yemek hazırlama yöntemi ve gizli tekniği olduğundan, tantuni lezzetlerinin asla aynı olmadığı söylenir.



